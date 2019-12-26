Площадь лесов Эстонии превышает признававшиеся ранее данные

Ученые-лесоведы из Университета естественных наук использовали альтернативный метод для поиска видов деревьев, запасов и возраста эстонских лесов для международного портала Bioatlas и обнаружили, что площадь лесов примерно на 90 000 га больше, чем предполагалось до настоящего времени.
Если до сих пор площадь лесов рассчитывалась на основе статистической инвентаризации лесов (SMI) или сети пробных участков, на этот раз карты Земельного департамента использовались для дистанционного зондирования и были объединены с данными лесных исследований всей Эстонии.
По научного сотрудника кафедры лесного хозяйства и лесопользования словам Аллара Падари, лесные участки были взяты с основной карты за вычетом поверхности дорог, канав, целевых и линейных трасс. Общая площадь полученных таким образом лесных площадей составила 2,42 млн га. Площадь лесов, рассчитанная по SMI, составляет 2,33 млн га. На основании этих данных можно сделать вывод, что 53,3 процента наземной территории Эстонии покрыто лесом.