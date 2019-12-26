Россияне назвали уходящий год тяжелым для страны. Пенсионная реформа не дает о себе забыть

Самым важным событием уходящего года россияне назвали пенсионную реформу и ее последствия. Как следует из опроса «Левада-центра», данные которого приводит РБК, об этом заявили 44% респондентов. Второе и третье места в рейтинге главных событий заняли лесные пожары в Сибири (38%) и летнее наводнение в Иркутской области (30%), передает NEWSru.
Участники опроса отметили также открытие железнодорожной части Крымского моста (29%), участие России в войне в Сирии (24%), допинговый скандал (21%) и гибель моряков на подлодке в Баренцевом море (21%). Также в список крупнейших событий, по мнению респондентов опроса, попали победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине и его переговоры с Владимиром Путиным, выборы и протесты, пожар в соборе Нотр-Дам, убийства девочки в Саратове и аспирантки в Санкт-Петербурге, «московское дело», прекращение авиасообщения с Грузией, обсуждение законопроекта о домашнем насилии.
Пенсионная реформа и Крымский мост фигурировали в списке крупнейших событий года и в 2018-м. Тогда реформа попала на второе место по значимости, открытие Крымского моста - на первое. Также респонденты вспомнили о президентских выборах, чемпионате мира по футболу и пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В 2017-м событиями года стали война в Сирии, отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде, теракты в Петербурге, ядерные испытания Северной Кореи и военные действия в Донбассе.
«Левада-центр» предложил респондентам назвать людей, заслуживающих титул «человек года». На первое место попал президент России Владимир Путин, на второе - украинский лидер Владимир Зеленский. За ними следуют министр иностранных дел Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, президент США Дональд Трамп и пилот Дамир Юсупов, сумевший летом совершить аварийную посадку пассажирского самолета без жертв. Также в рейтинг попали политик Алексей Навальный и экоактивистка Грета Тунберг, которую в 2019 году человеком года назвал журнал Time.
В последний раз аналогичный опрос проводился по результатам 2015 года, сообщил РБК замдиректора «Левада-центра» Денис Волков. Тогда, как и каждый год с 2001-го по 2015-й, человеком года респонденты называли российского президента. С 2012-го по 2014-й второе место в рейтинге занимал Шойгу. Также в топе фигурировали премьер-министр Дмитрий Медведев, прежний президент США Барак Обама, политики и представители шоу-бизнеса - Максим Галкин, Филипп Киркоров, Андрей Малахов и другие.
Опрос о результатах 2019 года провел и ВЦИОМ: как и в исследовании коллег, важнейшими событиями в стране были названы пенсионная реформа и открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Также респонденты вспомнили о росте налогов и протестах в Москве, связанных с выборами в столичную думу.
В числе крупнейших мировых событий респонденты ВЦИОМа назвали несколько моментов, связанных с Украиной, - это встреча Путина с Зеленским, победа последнего на президентских выборах и колебания в отношениях России и Украины. Также запоминающимися событиями стали улучшение обстановки в Сирии и допинговый скандал.
По результатам опроса, опубликованного на сайте фонда «Общественное мнение», также значатся открытие Керченского моста, вступление в силу закона о пенсионном возрасте, стихийные бедствия и спортивные происшествия. Важнейшие моменты года в мире, по мнению респондентов, - выборы нового украинского президента, пожар в Нотр-Дам, политика Трампа.
Кроме того, ВЦИОМ провел опрос, результаты которого приводят «Ведомости» и по итогам которого выяснилось, что 43% россиян считают 2019 год трудным для страны. Еще 15% респондентов назвали его очень тяжелым, 30% - в целом хорошим и 4% - очень удачным. Личные оценки заметно выше: хорошим для себя и своей семьи 2019 год называют 47% (год назад - 50%), а трудным - 33% (28%). О том, что трудным будет и 2020 год, говорят в сумме 43% против 53%, надеющихся, что он все же станет хорошим. Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% - очень тяжелым.
Новогодние расходы россиян уменьшаются: на подарки, застолье и развлечения они планируют потратить в среднем 10 478 руб. - минимум за последние пять лет. В 2018 г. планировались расходы на 13 755 руб., а в 2017 г. - на 14 299 рублей. Как отмечает гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, Новый год россияне обычно встречают в приподнятом настроении, перебить которое могут только действительно серьезные события. По его словам, настроение, серьезно снизившееся из-за прошлогоднего повышения пенсионного возраста, стало подниматься, и этот рост мог бы быть существенно выше, если бы не слабые экономические показатели и связанная с ними стагнация доходов. Другие эксперты отмечают, что у людей срабатывают защитные механизмы, которые не позволяют впадать в меланхолию, и многие стараются думать о хорошем и не связанном с общественно-политической сферой.