Россияне назвали уходящий год тяжелым для страны. Пенсионная реформа не дает о себе забыть

Пенсионная реформа и Крымский мост фигурировали в списке крупнейших событий года и в 2018-м. Тогда реформа попала на второе место по значимости, открытие Крымского моста - на первое. Также респонденты вспомнили о президентских выборах, чемпионате мира по футболу и пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В 2017-м событиями года стали война в Сирии, отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде, теракты в Петербурге, ядерные испытания Северной Кореи и военные действия в Донбассе.

«Левада-центр» предложил респондентам назвать людей, заслуживающих титул «человек года». На первое место попал президент России Владимир Путин, на второе - украинский лидер Владимир Зеленский. За ними следуют министр иностранных дел Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, президент США Дональд Трамп и пилот Дамир Юсупов, сумевший летом совершить аварийную посадку пассажирского самолета без жертв. Также в рейтинг попали политик Алексей Навальный и экоактивистка Грета Тунберг, которую в 2019 году человеком года назвал журнал Time.

В последний раз аналогичный опрос проводился по результатам 2015 года, сообщил РБК замдиректора «Левада-центра» Денис Волков. Тогда, как и каждый год с 2001-го по 2015-й, человеком года респонденты называли российского президента. С 2012-го по 2014-й второе место в рейтинге занимал Шойгу. Также в топе фигурировали премьер-министр Дмитрий Медведев, прежний президент США Барак Обама, политики и представители шоу-бизнеса - Максим Галкин, Филипп Киркоров, Андрей Малахов и другие.

Опрос о результатах 2019 года провел и ВЦИОМ: как и в исследовании коллег, важнейшими событиями в стране были названы пенсионная реформа и открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Также респонденты вспомнили о росте налогов и протестах в Москве, связанных с выборами в столичную думу.

В числе крупнейших мировых событий респонденты ВЦИОМа назвали несколько моментов, связанных с Украиной, - это встреча Путина с Зеленским, победа последнего на президентских выборах и колебания в отношениях России и Украины. Также запоминающимися событиями стали улучшение обстановки в Сирии и допинговый скандал.

По результатам опроса, опубликованного на сайте фонда «Общественное мнение», также значатся открытие Керченского моста, вступление в силу закона о пенсионном возрасте, стихийные бедствия и спортивные происшествия. Важнейшие моменты года в мире, по мнению респондентов, - выборы нового украинского президента, пожар в Нотр-Дам, политика Трампа.

Кроме того, ВЦИОМ провел опрос, результаты которого приводят «Ведомости» и по итогам которого выяснилось, что 43% россиян считают 2019 год трудным для страны. Еще 15% респондентов назвали его очень тяжелым, 30% - в целом хорошим и 4% - очень удачным. Личные оценки заметно выше: хорошим для себя и своей семьи 2019 год называют 47% (год назад - 50%), а трудным - 33% (28%). О том, что трудным будет и 2020 год, говорят в сумме 43% против 53%, надеющихся, что он все же станет хорошим. Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% - очень тяжелым.