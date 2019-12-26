Фехтовальщиков из РФ поселят в лесу на время Олимпиады, чтобы не расплескали энергетику

«Мы уже выбрали место, где будем готовиться к выступлению на олимпийском турнире. Это 50 километров от объекта, где проходят соревнования. За десять дней до старта поедем туда. Команда будет готовиться там, а накануне соревнований те, кому предстоит выступать, будут заселяться в деревню. Выступили в личных, собрали вещи, уехали обратно на базу в лес. Потом вернулись на командные», - сообщит Мамедов РИА «Новости».

На предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро отечественные фехтовальщики также проживали на удалении от столицы Игр и выиграли общий зачет, завоевав четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

«Между личными и командными соревнованиями несколько дней, чтобы не расплескивать энергетику, а копить, придется вернуться на нашу базу в лес. В олимпийской деревне все друг друга знают, как членов сборной России по другим видам спорта, так и зарубежных коллег. Вместо подготовки к соревнованиям спортсмены будут болтаться по олимпийской деревне и отвлекаться от подготовки», - уточнил тренер в интервью ТАСС.