Greenpeace обнаружил в России подозрительные не охраняемые бочки со значками радиации

По ее словам, на бочках написано uranium hexafluorid (фторид урана). Znak.com удалось разглядеть на фото маркировку UREU 208292. На бочках, по словам активистки, обозначен вес груза в 15,2 тонны, в общей сложности во всех бочках 608 тонн некоего вещества. В Greenpeace считают, что в этом составе содержатся урановые «хвосты», которые везут в Свердловскую область, но достоверно это неизвестно.

О том, что госкорпорация «Росатом» ввозит в Россию 600 тонн «урановых хвостов» - обедненного гексафторида урана c немецкого завода Urenco Deutschland в Гронау, стало известно в октябре. Немецкие и российские экологи провели несколько акций протеста, объясняя населению, что под «хвостами» на самом деле ввозятся радиоактивные отходы, от которых немецкий завод решил избавиться. Однако по российским законам, урановые «хвосты» не являются ядерными отходами, поэтому российские чиновники и политики смотрят на проблему не так как экологи.

Европейские экологические активисты зафиксировали погрузку «урановых хвостов» на борт «Михаила Дудина» в порту Амстердама 21 ноября, когда судно взяло на борт 80 контейнеров с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ). Утром 26 ноября в Петербурге прошла акция против транспортировки токсичных и радиоактивных веществ в Россию: экоактивисты вышли на пикеты, а также зажгли файеры и выпустили ракеты. Накануне протесты были около здания генерального консульства Германии в Петербурге. Участники группы «Нет атомной энергетике» требовали прекратить ввоз из Германии в Россию урановых «хвостов».

Гексафторид урана - это химически токсичный отход, получаемый при обогащении урана для ядерного топлива. Он содержит 0,7% нестабильного изотопа уран-235, для использования в качестве топлива атомных станций необходимо примерно 3,5%.

В Россию урановые «хвосты» с европейских предприятий ввозили с конца 1990-х, но в 2009 году эту программу приостановили. «Росатом» обещал не продлевать соглашение о переработке гексафторида. На четырех полигонах в Свердловской, Томской, Иркутской областях и Красноярском крае, по официальным данным, хранится около одного миллиона тонн «хвостов». Однако эксперты заявляют, что цифра может быть больше - до 1,2 млн тысяч тонн.

Как заявил эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, «хвосты» хранят на открытых площадках в специальных контейнерах,которые построили еще в 1950-х годах, и их разгерметизация может привести к отравлению людей: состав, скорее всего, пройдет через крупные и мелкие города, села и деревни.