В Эстонии ищут медиков для работы в клиниках и школах в Гане

Для поездки в регион деревни Конго в Гане сроком на шесть месяцев, то есть с апреля по сентябрь 2020 года, требуется медсестра, главной обязанностью которой будет проведение мониторинга здоровья детей по программе Mondo и быстрое решение проблем здоровья, а также повседневная работа в местных клиниках вместе с местными медиками, передача им при необходимости новых навыков работы и развитие современного подхода к лечению, улучшение ситуации с гигиеной, чтение лекций по сексуальному воспитанию в местных школах. Предпочтение будет отдано кандидату с медицинским образованием, имеющему стаж работы медсестрой не менее двух лет. Заявления от медсестер принимаются до 20 января 2020 года.

Сроком на шесть месяцев, то есть с апреля по сентябрь 2020 года для поездки в регион деревни Конго в Гане требуется акушерка. В ее основные обязанности входит повседневная работа в местных клиниках вместе с местными медиками и при необходимости передача им новых навыков работы и развитие передовой практики для улучшения качества оказания родовспоможения и улучшение здоровья женщин и детей, а также улучшение ситуации с гигиеной в клиниках и чтение лекций по сексуальному воспитанию в местных школах. Предпочтение будет отдано кандидату с медицинским образованием, имеющему стаж работы акушеркой не менее двух лет. Заявления от акушерок принимаются до 20 января 2020 года.