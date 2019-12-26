Картина дня: спасение 23-летней Кяролин, увеличившаяся площадь лесов Эстонии и кольцо огня в небе

Писатель Ари Бен покончил с собой

Норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы и отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет. Читать далее...

В Балтийском море - самый стремительный в Европе рост уровня воды

В последние годы в Балтийском море зарегистрирован самый стремительный рост уровня воды в Европе, и в конце столетия средний уровень воды на латвийском побережье может быть на полметра выше, чем в наши дни, свидетельствуют прогнозы Европейского агентства по окружающей среде. Читать далее...

Площадь лесов Эстонии превышает признававшиеся ранее данные

Ученые-лесоведы из Университета естественных наук использовали альтернативный метод для поиска видов деревьев, запасов и возраста эстонских лесов для международного портала Bioatlas и обнаружили, что площадь лесов примерно на 90 000 га больше, чем предполагалось до настоящего времени. Читать далее...

Керсти Кальюлайд: мы из общества, в котором стыдились детей с синдромом Дауна

Журналисты ERR Кристьян и Анна Пихл встретились с президентом Керсти Кальюлайд в расположенном в Таллинне кризисном центре для женщин, чтобы поговорить о том, почему в обществе так много детей с поломанной душой. Президент заявила, что в Эстонии слишком мало детских психиатров, а возможности получить помощь ничтожны. Читать далее...

Рождественское чудо: 23-летняя Кяролин, которую искала вся Эстония, найдена живой

Пресс-секретарь полиции Марианне Убалехт сообщила, что сегодня около 9:40 пропавшую 19 декабря 23-летнюю Кяролин нашли живой на болоте Пяэскюла, вблизи реки Пяэскюла. Кяролин обнаружили два добровольца в крайне труднопроходимом месте. Чтобы добраться до попавшей в беду девушки, потребовался вертолет Департамента полиции и погранохраны. Вертолет доставил ее в Северо-Эстонскую региональную больницу. Читать далее...

Для двух жительниц Эстонии поездка в салон красоты Петербурга закончилась задержанием

За один день сразу трое пешеходов, пересекающих границу в Ивангороде, попытались пронести в Россию косметическое средство для омоложения лица. Шприцы с инъекциями нашли у двух женщин, еще более объемную посылку нес мужчина. Читать далее...

В московский офис ФБК снова пришли с обысками, Навального задержали

Силовики снова пришли с обысками в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Как сообщил сам оппозиционер, это произошло во время летучки. Камеры видеонаблюдения у офиса заклеили, дверь вырезали болгаркой. Читать далее...

Смерть на «приёмке». Арестант прожил в брянской колонии 1 час 40 минут

Статистика смертей в российских тюрьмах пополнилась в начале декабря еще одним эпизодом. После смерти арестанта, только приехавшего в колонию №6 в городе Клинцы Брянской области, начато следствие по делу о превышении служебных полномочий и халатности. Эта тюрьма печально известна уже много лет, и правозащитники опасаются, что расследование пойдет по пути минимального изучения того, что творили с арестантами в этой колонии. Читать далее...

В небе появилось огненное кольцо: очевидцы опубликовали снимки редчайшего явления