Видеоэксперимент Postimees: смогут ли современные дети включить кассетный плеер?

Если многие взрослые с ностальгией вспоминают, как мечтали о кассетном плеере или звонили по дисковому телефону, не все современные школьники смогут разобраться, как же пользоваться этими устройствами.
Технологии развиваются невероятно быстро. Например, поступивший в продажу в 1983 году первый мобильный телефон Motorola DynaTAC был настолько большой, что для получения такой же ширины того телефона надо положить друг на друга десяток современных смартфонов.
Знают ли нынешние школьники, как пользоваться уже устаревшей техникой? Знают ли они как использовать настольный дисковый телефон или кассетный плеер? Это решил узнать Pärnu Postimees в рамках своего эксперимента в основной школе Тори.
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