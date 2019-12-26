В Петербурге найдены останки жертвы историка-расчленителя Соколова

Как сообщила «Фонтанке» 26 декабря адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей, останки найдены в черте Санкт-Петербурга.

«Экспертиза еще не проведена, утверждать достоверно мы не можем. Но предположительно — да, это части тела Анастасии», – уточнила защитник.

После убийства водолазы сумели извлечь из Мойки и сопряженных с ней водоемов несколько мешков с останками потерпевшей, не найденными оставались ноги.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года историк Олег Соколов убил и расчленил Ещенко в своей квартире на набережной Мойки и через сутки вынес останки по частям, пытаясь утопить в реке.

Соколов остается под арестом до апреля 2020 года, он одновременно мечтает о самоубийстве и написании нескольких книг.