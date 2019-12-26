Вот это доход! Эстонский киберспортсмен зарабатывает в восемь раз больше, чем президент Кальюлайд

Как выяснилось компьютерные игроки зарабатывают гораздо больше, чем главы государств, в том числе такая же ситуация наблюдается и в Эстонии, пишет Geenius.

Самый успешные у нас киберспортсмен — игрок в Dota 2 Клемент Puppey Иванов, который в 2019 году занял первое место в рейтинге эстонских киберспортсменов с самым большим доходом.

Tech Guided отмечает в качестве его дохода 423 352 доллара, но это данные за 2018 году, а в 2019 году Puppey заработал 626 760 долларов. В то же время президент Эстонии Керсти Кальюлайд заработала 74 595 долларов.