Чт, 26.12.2019
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  • В Японии приведен в исполнение первый в новейшей истории страны смертный приговор иностранцу

В Японии приведен в исполнение первый в новейшей истории страны смертный приговор иностранцу

Министр юстиции Японии Масако Мори на пресс-конференции в связи с привидением в исполнение смертного приговора.

ФОТО: KAZUHIRO NOGI/AFP

Первый смертный приговор в отношении иностранца в четверг приведен в исполнение в новейшей истории Японии. Об этом сообщает японская пресса со ссылкой на министерство юстиции страны, передает Newsru со ссылкой на "Интерфакс".

Казнен гражданин КНР, признанный виновным в убийстве японской семьи из четырех человек. Преступление было совершено в 2003 году с двумя подельниками, также гражданами КНР, которые успели уехать в Китай, но были арестованы на родине.

Один подельник был признан виновным и казнен в КНР в 2005 году, другой осужден на пожизненное заключение.

Смертная казнь приводится в Японии в исполнение через повешение.

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