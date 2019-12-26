При запуске фейерверка пострадал человек

Хотя рождественские выходные прошли относительно спокойно как для полиции, так и для спасателей, без травм из-за фейерверка не обошлось.
Так, в понедельник в 21.36 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Ляэнеранна в Кымси из-за неумелого обращения с фейерверком мужчина повредил пальцы. Пострадавший был доставлен в больницу, пишет Lääne Elu.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора напоминает жителям страны, что при использовании пиротехники нужно соблюдать требования техники безопасности, и что неправильное использование пиротехнических изделий может привести к несчастным случаям с серьезными последствиями.
Статистика последних пяти лет показывает, что много несчастных случаев, связанных с пиротехническими изделиями, происходит с совершеннолетними мужчинами, но в последние годы среди пострадавших есть и дети. Поэтому важно объяснить детям опасности, связанные с пиротехническими изделиями, а также самому вести себя ответственно.
Для обеспечения своей безопасности и безопасности своих близких важно покупать пиротехнические изделия у предприятия, имеющего соответствующую лицензию на деятельность, а не у частного лица на рынке, в социальных сетях или на улице. Использование не соответствующего требованиям пиротехнического изделия может привести к серьезным травмам или материальному ущербу. На упаковке безопасного и соответствующего требованиям пиротехнического изделия всегда имеется знак соответствия (знак CE) и инструкция по эксплуатации на эстонском языке.
Зачастую несчастные случаи происходят из-за того, что пиротехническое изделие используется неправильно, например изделие зажигается слишком близко к другим людям, автомобилям, зданиям, то есть не учитывают зону опасности; при зажигании наклоняются над изделием; изделие не фиксируется; не отходят достаточно далеко после зажигания; не учитывают погодные условия (например дует сильный ветер) или приближаются слишком близко к изделию, которое не загорелось.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора настоятельно напоминает:
- алкоголь и фейерверк несовместимы;
- прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия и следуйте ей;
- выберите для фейерверка подходящее время и место;
- учитывайте присутствие других людей и животных;
- хорошо зафиксируйте изделие;
- не наклоняйтесь к изделию;
- держитесь на безопасном расстоянии;
- если изделие не зажигается, подождите 10-15 минут, прежде чем к нему приблизиться;
- если на улице сильный ветер, не запускайте фейерверк;
- не оставляйте после себя образовавшийся мусор.