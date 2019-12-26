При запуске фейерверка пострадал человек

Так, в понедельник в 21.36 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Ляэнеранна в Кымси из-за неумелого обращения с фейерверком мужчина повредил пальцы. Пострадавший был доставлен в больницу, пишет Lääne Elu.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора напоминает жителям страны, что при использовании пиротехники нужно соблюдать требования техники безопасности, и что неправильное использование пиротехнических изделий может привести к несчастным случаям с серьезными последствиями.

Статистика последних пяти лет показывает, что много несчастных случаев, связанных с пиротехническими изделиями, происходит с совершеннолетними мужчинами, но в последние годы среди пострадавших есть и дети. Поэтому важно объяснить детям опасности, связанные с пиротехническими изделиями, а также самому вести себя ответственно.

Для обеспечения своей безопасности и безопасности своих близких важно покупать пиротехнические изделия у предприятия, имеющего соответствующую лицензию на деятельность, а не у частного лица на рынке, в социальных сетях или на улице. Использование не соответствующего требованиям пиротехнического изделия может привести к серьезным травмам или материальному ущербу. На упаковке безопасного и соответствующего требованиям пиротехнического изделия всегда имеется знак соответствия (знак CE) и инструкция по эксплуатации на эстонском языке.

Зачастую несчастные случаи происходят из-за того, что пиротехническое изделие используется неправильно, например изделие зажигается слишком близко к другим людям, автомобилям, зданиям, то есть не учитывают зону опасности; при зажигании наклоняются над изделием; изделие не фиксируется; не отходят достаточно далеко после зажигания; не учитывают погодные условия (например дует сильный ветер) или приближаются слишком близко к изделию, которое не загорелось.