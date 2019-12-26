В следующем году Elron начнет обучение новых машинистов

Если из пятидесяти проходивших последнюю подготовку в 2017 году учащихся заявки на место кандидата в машинисты подали восемь человек, то в этом году 175 человек подали заявки на обучение машиниста поезда предприятия Elron, и 11 из них приступят к обучению в начале 2020 года.
В сентябре предприятие Elron объявило об открытии конкурса на обучение машинистов поездов, интерес к этим курсам оказался высок сверх ожидания.
«В этом году конкурс на обучение машинистов поездов пользовался самой большой за всю историю популярностью - на каждое место обучения претендовали 16 человек, это своего рода рекорд», - сказала начальник отдела кадров Elron Карин Кивари.
«Образно говоря, конкурс был очень напряженным - 50 человек смогли выполнить групповую работу, 24 из них мы пригласили на индивидуальные интервью, а уже из этого числа отобрали 11 подходящих кандидатов, - сказала Кивари. - В процессе отбора мы прежде всего смотрели на то, имеет ли кандидат по крайней мере среднее образование, отвечает ли его знание эстонского языка уровню B1 и искренне ли он заинтересован в работе машиниста. Техническое образование также было плюсом».
Как пояснил начальник организации движения Elron Магнус Роосма, обучение машинистов начнется в январе с теоретической подготовки, которая завершится экзаменом, организованным Департаментом шоссейных дорог. Успешно сдавшие экзамен получат возможность стать кандидатом на место машиниста локомотива.
„Затем состоится пятимесячное практическое обучение на сертификат. В рамках 10-модульной учебной программы пройдет изучение европейских и внутриэстонских железнодорожных регуляций, большую часть в программе занимает практическое изучение железнодорожной инфраструктуры, средств сигнализации, движения и маневрирования поездов. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и связанным с этим аспектам», - подчеркнул Роосма.
Общая продолжительность обучения составляет девять месяцев, и все успешные выпускники получат работу в Elron.
Eesti Liinirongid AS - государственная компания, работающая под торговой маркой Elron, которая обеспечивает общественный транспорт на электрических и дизельных поездах на всех эстонских железнодорожных линиях. В 2018 году поездами Elron было совершено более 7,6 млн поездок.