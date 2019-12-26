В следующем году Elron начнет обучение новых машинистов

В сентябре предприятие Elron объявило об открытии конкурса на обучение машинистов поездов, интерес к этим курсам оказался высок сверх ожидания.

«В этом году конкурс на обучение машинистов поездов пользовался самой большой за всю историю популярностью - на каждое место обучения претендовали 16 человек, это своего рода рекорд», - сказала начальник отдела кадров Elron Карин Кивари.

«Образно говоря, конкурс был очень напряженным - 50 человек смогли выполнить групповую работу, 24 из них мы пригласили на индивидуальные интервью, а уже из этого числа отобрали 11 подходящих кандидатов, - сказала Кивари. - В процессе отбора мы прежде всего смотрели на то, имеет ли кандидат по крайней мере среднее образование, отвечает ли его знание эстонского языка уровню B1 и искренне ли он заинтересован в работе машиниста. Техническое образование также было плюсом».

Как пояснил начальник организации движения Elron Магнус Роосма, обучение машинистов начнется в январе с теоретической подготовки, которая завершится экзаменом, организованным Департаментом шоссейных дорог. Успешно сдавшие экзамен получат возможность стать кандидатом на место машиниста локомотива.

„Затем состоится пятимесячное практическое обучение на сертификат. В рамках 10-модульной учебной программы пройдет изучение европейских и внутриэстонских железнодорожных регуляций, большую часть в программе занимает практическое изучение железнодорожной инфраструктуры, средств сигнализации, движения и маневрирования поездов. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и связанным с этим аспектам», - подчеркнул Роосма.

Общая продолжительность обучения составляет девять месяцев, и все успешные выпускники получат работу в Elron.