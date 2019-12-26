Полезно знать: когда лучше не пересекать эстонско-российскую границу

Практика показывает, что пассажиропоток в это время может превышать проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, пишет 47news.

В предстоящие новогодние и рождественские праздничные дни пиковая нагрузка на всех автомобильных пунктах пропуска Ленинградской области ожидается:

на выезд из Российской Федерации:

с 08:00 до 16:00 28,29, 30 декабря 2019 г., 2, 3, 4 января 2020 г.;

на въезд в Российскую Федерацию:

с 16:00 до 23:00 6, 7, 8, 11 и 12 января 2020 г.

Тем, кто обычно пересекает эстонско-российскую границу через пункт пропуска "Ивангород", напомнили, что то же самое, но только в пешем порядке, можно сделать через пешеходный пункт пропуска "Ивангород" (Парусинка), где значительного увеличения пассажиропотока в период пиковых нагрузок в других пунктах пропуска не отмечается.