Чт, 26.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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Полезно знать: когда лучше не пересекать эстонско-российскую границу

Автомобильная очередь у ивангородского погранпункта по направлению к Нарве.

ФОТО: Илья Смирнов/«Северное побережье»

О днях и часах пиковой нагрузки на пограничные пункты пропуска напомнили в Погрануправлении ФСБ России.

Практика показывает, что пассажиропоток в это время может превышать проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, пишет 47news.

В предстоящие новогодние и рождественские праздничные дни пиковая нагрузка на всех автомобильных пунктах пропуска Ленинградской области ожидается:

на выезд из Российской Федерации: 

  • с 08:00 до 16:00 28,29, 30 декабря 2019 г., 2, 3, 4 января 2020 г.;

на въезд в Российскую Федерацию:

  • с 16:00 до 23:00 6, 7, 8, 11 и 12 января 2020 г.

Тем, кто обычно пересекает эстонско-российскую границу через пункт пропуска "Ивангород", напомнили, что то же самое, но только в пешем порядке, можно сделать через пешеходный пункт пропуска "Ивангород" (Парусинка), где значительного увеличения пассажиропотока в период пиковых нагрузок в других пунктах пропуска не отмечается.

В погрануправлении РФ путешественников попросили помнить о пробках, разумно подходить к выбору маршрута и быть терпеливее.

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