Рейнсалу: Эстония не поддается давлению ни одного иностранного государства

Эстония не подчиняется ни одному иностранному государству в вопросах, которые касаются выполнения законов на эстонской территории, в том числе и связанных со «Спутником», ответил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на высказывание спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко.
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллинн продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила сегодня Валентина Матвиенко.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу написал в Facebook, что Эстонская Республика не поддается давлению ни одного иностранного государства в вопросах, которые касаются беспристрастного выполнения законов на территории ЭР.
Рейнсалу отметил, что в отношении «Спутника» эстонские власти в соответствии с эстонским правовым порядком применяют санкционную политику Европейского Союза, которая в том числе касается ряда граждан Российский Федерации, которые поддерживали агрессию против Украины, отсюда и вытекает санкционная связь со «Спутником».
«Эстонская Республика по-прежнему осуждает ставшую поводом для санкций российскую агрессию на Украине и продолжит исполнять санкционную политику в соответствии с принципами Европейского Союза и внутригосударственными процедурами», - отметил министр.