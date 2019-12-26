Рейнсалу ответил на угрозы России: Эстония не поддается давлению ни одного иностранного государства

Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллинн продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила сегодня Валентина Матвиенко.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу написал в Facebook, что Эстонская Республика не поддается давлению ни одного иностранного государства в вопросах, которые касаются беспристрастного выполнения законов на территории ЭР.

Рейнсалу отметил, что в отношении «Спутника» эстонские власти в соответствии с эстонским правовым порядком применяют санкционную политику Европейского Союза, которая в том числе касается ряда граждан Российский Федерации, которые поддерживали агрессию против Украины, отсюда и вытекает санкционная связь со «Спутником».