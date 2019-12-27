Пт, 27.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Крушение самолета в Казахстане.

ФОТО: Vladimir Tretyakov/AP

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, упал на землю за пределами аэропорта. Об этом сообщается утром в пятницу, 27 декабря, на странице аэропорта в соцсети Facebook.

На данный момент сообщается о 15 погибших, пишет DW.com. По данным аэропорта Алматы, при взлете самолет потерял высоту и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное строение. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно. Состояние семнадцати пострадавших оценивается как критическое.

В Казахстане разбился пассажирский самолет.

ФОТО: /AP

Самолет пропал с радаров в 7:05 утра. На борту находилось 100 человек - 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Созданная для выяснения причин крушения самолета правительственная комиссия вылетела к месту крушения, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены,  говорится в сообщении ведомства.

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