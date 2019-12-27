На данный момент сообщается о 15 погибших, пишет DW.com. По данным аэропорта Алматы, при взлете самолет потерял высоту и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное строение. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно. Состояние семнадцати пострадавших оценивается как критическое.

В Казахстане разбился пассажирский самолет. ФОТО: /AP

Самолет пропал с радаров в 7:05 утра. На борту находилось 100 человек - 95 пассажиров и пять членов экипажа.