Пт, 27.12.2019
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Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»

Златан Ибрагимович

ФОТО: Medianews Group/Pasadena Star-Ne/ZUMAPRESS.com

Форвард Златан Ибрагимович, находящийся в статусе свободного агента, близок к возвращению в «Милан».

38-летний швед дал окончательное согласие на возвращение в миланский клуб, сообщает Sports.ru.

Сделку планируют оформить сегодня вечером или завтра утром. Ибрагимович подпишет шестимесячный контракт, до июня 2020 года, с опцией продления, основанной на определенных условиях.

Златан выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.

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