Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»

Сделку планируют оформить сегодня вечером или завтра утром. Ибрагимович подпишет шестимесячный контракт, до июня 2020 года, с опцией продления, основанной на определенных условиях.

Златан выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.