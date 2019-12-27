Киев подписал контракт на покупку в США второй партии комплексов Javelin

Аналогичные ракетные комплексы Минобороны Украины заказывает и у национального производителя, отметил Петренко. Всего в 2019 году министерство реализовало три контракта на закупку вооружений: два с правительством США и один с НАТО, сообщается на сайте министерства обороны Украины, сообщает DW.com.

В украинскую армию в 2019 году поступило значительное количество различных типов вооружения и военной техники, которые являются новыми, заявил Петренко. В частности, речь идет о беспилотном летательном аппарате оперативного радиуса действия, автоматизированном комплексе управления артиллерией, а также радиолокационной станции для осуществления контрбатарейной борьбы, добавил он.

Военная помощь США Украине

В октябре информагентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Госдеп утвердил, а Конгресс США одобрил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin на сумму 39 млн долларов. Эта поставка не являлась частью согласованной Конгрессом военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, которую месяцами удерживала администрация президента США Дональда Трампа до того, как разгорелся скандал вокруг телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, указало агентство.

Ранее онлайн-издание Politico сообщало, что бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, возможно, лоббировал интересы компании-производителя вооружений Raytheon, используя служебное положение. Конкретно речь идет о контрактах на поставку Киеву летального оружия и противотанковых ракетных комплексов Javelin производства Raytheon, которые были заключены благодаря Волкеру, выступавшему за активное оказание Украине военной помощи со стороны США, отмечает издание.