Россия с поражения стартовала на молодежном хоккейном чемпионате мира

Молодежный чемпионат мира по хоккею стартовал в Чехии матчами первого тура. В поединке открытия хозяева принимали сборную России.
Россияне восемь лет не выигрывали золото молодежного чемпионата мира и каждый год приезжают на главный молодежный форум с желанием победить, но стартовое поражение от чехов 3:4 осложнит задачу россиянам - в их группе сразу четыре представителя хоккейной элиты - кроме чехов россияне сыграют на предварительном этапе с командами США и Канады.
Чехи довольно быстр убежали в отрыв 2:0, отличились на второй и седьмой минутах Кубичек и Мышак, но еще к первому перерыву россияне усилиями Егора Замулы и Василия Подкользина счет сравняли.
Второй период остался за чехами - сначала произошел обмен голами, отличились чех Блюмель и Егор Замула, а на 37-й минуте неудачно проведшего матч Ярослава Аскерова пробил Ян Еник, который и установил окончательный счет в матче.
Свой поединок провели и США с Канадой - американцы вели в первом тайме 2:0, но канадцы во втором периоде сумели перехватить инициативу, забросили три шайбы и более американцам вернуться в игру не позволяли, победив 6:4.
Результаты остальных матчей:
Швеция U-20 – Финляндия U-20 – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)