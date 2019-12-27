Россия с поражения стартовала на молодежном хоккейном чемпионате мира

Россияне восемь лет не выигрывали золото молодежного чемпионата мира и каждый год приезжают на главный молодежный форум с желанием победить, но стартовое поражение от чехов 3:4 осложнит задачу россиянам - в их группе сразу четыре представителя хоккейной элиты - кроме чехов россияне сыграют на предварительном этапе с командами США и Канады.

Чехи довольно быстр убежали в отрыв 2:0, отличились на второй и седьмой минутах Кубичек и Мышак, но еще к первому перерыву россияне усилиями Егора Замулы и Василия Подкользина счет сравняли.

Второй период остался за чехами - сначала произошел обмен голами, отличились чех Блюмель и Егор Замула, а на 37-й минуте неудачно проведшего матч Ярослава Аскерова пробил Ян Еник, который и установил окончательный счет в матче.

Свой поединок провели и США с Канадой - американцы вели в первом тайме 2:0, но канадцы во втором периоде сумели перехватить инициативу, забросили три шайбы и более американцам вернуться в игру не позволяли, победив 6:4.

Результаты остальных матчей: