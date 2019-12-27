Кальюлайд провозгласила закон: запрет на политическую наружную рекламу отменен

Соответствующий законопроект с поправками в законы о выборах в Рийгикогу, собрания местных самоуправлений и Европарламент, а также в закон о референдумах и Пенитенциарный кодекс был парламентом 11 декабря.

Одобренные изменения в законодательстве отменяют запрет на наружную политическую рекламу, который действовал после завершения регистрации кандидатов на выборах, а также запрет на политическую агитацию в день выборов.

Запрет сохранен только в отношении кабинок для голосования, но больше не распространяется на помещения, через которые избиратели проходят в кабинки.