Пт, 27.12.2019
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Кальюлайд провозгласила закон: запрет на политическую наружную рекламу отменен

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: VALDA KALNINA/EPA

Президент Керсти Кальюлайд провозгласила закон, отменяющий запрет на наружную политическую рекламу в период активной предвыборной агитации, а также запрет на политическую агитацию в день выборов, пишет Rus.ERR.

Соответствующий законопроект с поправками в законы о выборах в Рийгикогу, собрания местных самоуправлений и Европарламент, а также в закон о референдумах и Пенитенциарный кодекс был парламентом 11 декабря.

Одобренные изменения в законодательстве отменяют запрет на наружную политическую рекламу, который действовал после завершения регистрации кандидатов на выборах, а также запрет на политическую агитацию в день выборов.

Запрет сохранен только в отношении кабинок для голосования, но больше не распространяется на помещения, через которые избиратели проходят в кабинки.

Следующие выборы - в местные органы власти - пройдут в Эстонии осенью 2021 года.

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