Пт, 27.12.2019
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  • "Ливерпуль" продлил свою рекордную беспроигрышную серию разгромом основного конкурента

"Ливерпуль" продлил свою рекордную беспроигрышную серию разгромом основного конкурента

Футболисты "Ливерпуля" празднуют гол в матче с "Лестером"

ФОТО: Matt Wilkinson via www.imago-images.de/imago images/Focus Images

В чемпионате Премьер-лиги Англии состоялся рождественский, 19-й тур.

"Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа не проигрывает уже 35 матчей в АПЛ и пока не видно, кто мог бы остановить мерсисайдцев. В рождественском туре чемпионата Англии "Лестер" попытался было отобрать очки у новоявленных клубных чемпионов мира, но в домашнем матче "Лисы" получили от "Ливерпуля" четыре безответных мяча. Если до 70 минуте на табло горели вполне перспективные для команды Брендана Роджерса 0:1, то с 71-й по 78-ю минуту "Ливерпуль" сумел трижды огорчить Каспара Шмейхеля и "Лестер". Дублем во встрече отличился Фирмино.

"Ливерпуль" набрал 52 очка и теперь на 13 очков опережает идущим вторым "Лестер", правда "Лисы" могут лишиться своего второго места уже сегодня, если "Манчестер Сити" обыграет "Вулверхэмптон".

Пятое поражение в семи матчах АПЛ потерпел "Челси". Команда Фрэнка Лэмпарда не сумела победить "Саутгемптон", уступив 0:2, и осталась на четвертом месте таблицы АПЛ, снизу на "синих" напирают "Тоттенхэм", обыгравший дома 2:1 "Брайтон" и "Вулверхэмптон".

Поправил себе настроение победой 4:1 над "Ньюкаслом" "Манчестер Юнайтед". Подопечные Оле-Гуннара Сульшера вышли на седьмое место с 28 очками и до лигочемпионского четвертого места манкунианцам осталось всего четыре балла.

Неудачную серию ничьей 1:1 с "Борнмутом" продолжил "Арсенал". Первый матч нового главного тренера "канониров" Микеля Артеты ознаменовал четвертый матч "Арсенала" без побед, а всего лондонцы одержали одну победу в последних 11 матчах АПЛ, а если считать еврокубковые матчи, то у "Арсенала" всего одна победа в 14 матчах кряду и 11-е место в таблице АПЛ.

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