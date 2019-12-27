"Ливерпуль" продлил свою рекордную беспроигрышную серию разгромом основного конкурента

"Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа не проигрывает уже 35 матчей в АПЛ и пока не видно, кто мог бы остановить мерсисайдцев. В рождественском туре чемпионата Англии "Лестер" попытался было отобрать очки у новоявленных клубных чемпионов мира, но в домашнем матче "Лисы" получили от "Ливерпуля" четыре безответных мяча. Если до 70 минуте на табло горели вполне перспективные для команды Брендана Роджерса 0:1, то с 71-й по 78-ю минуту "Ливерпуль" сумел трижды огорчить Каспара Шмейхеля и "Лестер". Дублем во встрече отличился Фирмино.

"Ливерпуль" набрал 52 очка и теперь на 13 очков опережает идущим вторым "Лестер", правда "Лисы" могут лишиться своего второго места уже сегодня, если "Манчестер Сити" обыграет "Вулверхэмптон".

Пятое поражение в семи матчах АПЛ потерпел "Челси". Команда Фрэнка Лэмпарда не сумела победить "Саутгемптон", уступив 0:2, и осталась на четвертом месте таблицы АПЛ, снизу на "синих" напирают "Тоттенхэм", обыгравший дома 2:1 "Брайтон" и "Вулверхэмптон".

Поправил себе настроение победой 4:1 над "Ньюкаслом" "Манчестер Юнайтед". Подопечные Оле-Гуннара Сульшера вышли на седьмое место с 28 очками и до лигочемпионского четвертого места манкунианцам осталось всего четыре балла.