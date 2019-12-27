Нашедшая пропавшую женщину: внутренний голос сказал мне, что поиски увенчаются успехом

Внутренний голос сказал Керстин Серман, что она найдет пропавшую. ФОТО: Tarvo Kullama

«Эй, есть тут кто?» - воскликнул Хейно Юурикас (41). Вместе с ним была Керстин Серман (23). Они как будто услышали чей-то голос. И это сильно их взбудоражило.

Как Юурикас, так и Серман являются добровольными поисковиками в составе оперативной группы (OPEROG), которая связана с фондом Kadunud («Пропавшие»). Члены OPEROG нередко участвуют в поисковых операциях вместе с полицией.

Пропавшая почти неделю назад Кяролин Лехт (23) говорит в ответ: «Да, я здесь! Я тут застряла!» Лехт была на покрытом снегом островке на реке Пяэскюла. Попасть на островок можно было только по поваленному дереву. Женщина вымотана. Она несколько дней провела на улице одна.

Кяролин Лехт обнаружили на небольшом острове на реке Пяэскюла. FOTO: ФОТО: Aare Rüütel

И хоть Кяролин сильно ослабла, она находит в себе силы окликнуть поисковиков. Добровольцы идут на голос и видят ее. На часах 9.40. У нее переохлаждение. Лежит на земле. На улице холодно. Это настоящее чудо, что у Лехт нет серьезных травм, если учесть, где добровольцы ее нашли и как долго она числилась пропавшей.

Юурикас и Серман снимают с себя одежду, чтобы согреть Кяролин.

Серман отдает переохлажденной женщине свой свитер. Лехт обмотала вокруг ног куртку, потому что она сняла носки. На момент исчезновения она была обута в Crocks (напоминающие галоши летние шлепанцы). Юурикас надевает на нее свою куртку, а сам остается в футболке.

«Она очень хотела пить, - припоминает Юурикас. - К счастью, у Керстин с собой была бутылка воды. И батончик. Удалось ее немного накормить».

Место, где нашли Кяролин. ФОТО: Pm

Неописуемые чувства

Первым делом Юурикас позвонил в Спасательный департамент, чтобы сообщить о находке. Дежурный неоднократно переспрашивает, действительно ли речь идет о той самой женщине. Он уверенно отвечает, что точно она.

Затем Юурикас звонит матери Кяролин. «Она была потрясена. Не могла поверить, хотела доказательств. Сложно поверить, что в такой холод человек может провести на улице столько времени. Она хотела с ней поговорить, но у Кяролин не было сил», - рассказал он.

О чем же подумали сами добровольцы, когда осознали, что нашли Лехт живой?

«Мы обнялись. Хотя я даже не знаком с Керстин. Пустили слезу. Буду откровенен: если ты сам через подобное не пройдешь, вряд ли сможешь испытать те же эмоции, что и мы в тот момент. Это сложно описать словами. Это непередаваемое ощущение. Это настоящее рождественское чудо. Черт его знает, кто приложил к этому руку», - сказал Юурикас.

Серман, для которой итоги этих поисков также стали неожиданностью, сказала, что ей тоже сложно описать свои эмоции. «Просто невероятно, что мы нашли ее живой», - говорит она, а также добавляет, что утром внутренний голос сказал ей, что она найдет Кяролин.

Могла находиться в лесу не один день

Кроме рождественского чуда, в этой ситуации сыграла роль и случайность. В предыдущий день Юурикас и Серман проходили в этом месте, но с другой стороны речки Пяэскюла. Они искали ближе к бывшей свалке. Юурикас сказал, что они не дошли буквально ста метров до места, где в итоге нашли женщину. «Расстояние большое. Она могла подать голос. Возможно, мы бы нашли ее. Но она могла в этот момент спать. По ее словам, она могла там провести три-четыре дня», - сказал Юурикас.

К счастью, на следующий день поисковики оказались на другом берегу реки, откуда они смогли подойти к островку. «Просто так человек вряд ли бы туда пошел», - описал он место, где нашли пропавшую Кяролин.

Как долго Лехт пробыла на этом островке и как она туда попала, установит следствие.

После длившейся два часа спасательной операции Лехт доставили вертолетом Департамента полиции и погранохраны в Северо-Эстонскую региональную больницу. На месте присутствовали сотрудники скорой и спасатели.