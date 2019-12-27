На президентский прием в феврале 2020 года Юри Ратас не пойдет

«24 февраля 2020 года я обязательно приму участие в мероприятиях на площади Вабадузе, в параде и в других мероприятиях. Если вас интересует, собираюсь ли я посетить торжественный прием, то могу сказать, что уже сообщил президенту о том, что меня, к сожалению, не будет в Эстонии, поскольку школьные каникулы мне хотелось бы провести со своей семьей», - цитирует Юри Ратаса портал Rus.ERR.