На президентский прием в феврале 2020 года Юри Ратас не пойдет

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил в итоговом интервью телеканалу ETV+, что не пойдет на президентский прием в честь Дня независимости, поскольку в феврале собирается отдохнуть с семьей.
«24 февраля 2020 года я обязательно приму участие в мероприятиях на площади Вабадузе, в параде и в других мероприятиях. Если вас интересует, собираюсь ли я посетить торжественный прием, то могу сказать, что уже сообщил президенту о том, что меня, к сожалению, не будет в Эстонии, поскольку школьные каникулы мне хотелось бы провести со своей семьей», - цитирует Юри Ратаса портал Rus.ERR.
Пробежала ли черная кошка между Домом Стенбока и Кадриоргом, ведь не так давно президент Керсти Кальюлайд назвала правительство Юри Ратаса угрозой национальной безопасности? Премьер-министр заверил, что национальной безопасности и конституционному строю Эстонии ничто не угрожает и ему жаль, что у президента Эстонии сложилось такое мнение, но это ее право: «Очень важно вести диалог, и я уважаю президента нашей страны».