Российские фигуристы показали рекордную сумму баллов в короткой программе спортивных пар

Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Тарасова и Морозов получили 83,91 балла. Результат фигуристов превысил мировой рекорд, однако согласно правилам рекорд не будет ратифицирован, так как был установлен на соревнованиях национального уровня. На данный момент рекорд мира в короткой программе принадлежит китайской паре Суй Вэньцзин/Хань Цун (81,27).

Вторыми после короткой программы идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,39), замыкают тройку лучших Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (76,13). Пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов занимает восьмое место (67,73).

Произвольную программу фигуристы покажут в субботу.