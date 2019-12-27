Пт, 27.12.2019
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  • Справьте новоселье в Новом году: очень приятная квартира в Ласнамяэ ждет покупателя

Справьте новоселье в Новом году: очень приятная квартира в Ласнамяэ ждет покупателя

ФОТО: KV.EE

Трехкомнатная реновированная квартира в Ласнамяэ производит приятное впечателение благодаря ремонту и обстановке, пишет Kodustiil.

Трехкомнатная квартира площадью 59,5 квадратных метров находится на втором этаже девятиэтажного панельного дома, построенного в 1973 году. 

ФОТО: KV.EE

Современная стильная квартира состоит из прихожей, гостиной, спальни, кабинета, кухни, ванной, туалета и двух балконов. В ходе капитального ремонта была заменена и электропроводка. 

ФОТО: KV.EE

Детали, подробности и много фотографий доступны на странице портала недвижимости KV.EE.

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