Справьте новоселье в Новом году: очень приятная квартира в Ласнамяэ ждет покупателя

Трехкомнатная реновированная квартира в Ласнамяэ производит приятное впечателение благодаря ремонту и обстановке, пишет Kodustiil.
Трехкомнатная квартира площадью 59,5 квадратных метров находится на втором этаже девятиэтажного панельного дома, построенного в 1973 году.
Современная стильная квартира состоит из прихожей, гостиной, спальни, кабинета, кухни, ванной, туалета и двух балконов. В ходе капитального ремонта была заменена и электропроводка.
Детали, подробности и много фотографий доступны на странице портала недвижимости KV.EE.