Фото: из этой зерносушилки в Пыльвамаа можно сделать потрясающий дом

Входящий в мызный комплекс Моосте амбар-зерносушилка - прекрасная инвестиция для тех, кто не боится работы. Кстати, сушилка находится прямо напротив главного здания мызы, где сейчас располагается школа.

Мыза Моосте. ФОТО: KV.EE

История мызы Моосте восходит к концу XVI века, когда польский король Стефан Баторий пожаловал надел земли судье из Вынну Вильгельму Штуртцу. Солидное здание мызы, которое сохранилось до наших дней, построено в начале XX века, когда хозяевами мызы стало семейство Нолькенов.

Зерносушилка Моосте. ФОТО: KV.EE

В уникальный мызный комплекс входит и старая зерносушилка площадью 682,8 м2. Стены здания сложены из кирпича, крыша покрыта шифером.

Зерносушилка Моосте. ФОТО: KV.EE

Здание стоит на участке земли площадью 2532 м2. Территория заасфальтирована, рядом находятся жилые дома и различные постройки мызного комплекса.

Зерносушилка Моосте. ФОТО: KV.EE

Интересно, что объект продается всего за 19 900 евро.