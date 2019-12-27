Объемы перевалки грузов в портах Эстонии выросли почти на 13%

В ноябре было погружено на суда в общей сложности 2,17 млн тонн и разгружено 1,19 млн тонн грузов, свидетельствуют данные Департамента статистики.
В прошлом году объем переваленных в портах Эстонии грузов вырос на 3% до 35,9 млн тонн.
Грузооборот портов Эстонии в ноябре за год вырос почти на 13% до 3,3 млн тонн, пишет Rus.ERR.
В ноябре было погружено на суда в общей сложности 2,17 млн тонн и разгружено 1,19 млн тонн грузов, свидетельствуют данные Департамента статистики.
В прошлом году объем переваленных в портах Эстонии грузов вырос на 3% до 35,9 млн тонн.