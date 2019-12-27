Галерея ⟩ Из Харьюского уездного суда получился роскошный отель

В бывшем здании Харьюского уездного суда на улице Кентманни в Таллинне открыл свои двери Hestia Hotel Kentmanni, который является десятым отелем крупнейшего гостиничного предприятия Эстонии Hestia Hotel Group.
Вместо бывших рабочих помещений и судебных залов в новом четырехзвездочном отеле теперь насчитывается 92 номера, приватный спа, спортивный зал и ресторан Aus. В ходе реновации к пятиэтажному зданию пристроили мансардный этаж, на котором имеются номера свит с кухонным уголком, баней и террасой на крыше с видом на Старый город, пишет Postimees.
По словам исполнительного директора Hestia Hotel Group Кайсы Майленд, из построенного в 1972 года здания с богатой историей по адресу Кентманни, 13 получился современный отель. «В 1970-х здание спроектировала известный эстонский архитектор Хейли Волберг-Райг, по просьбе которой была сохранена винтовая лестница, которая ведет через все пять этажей. Свой вклад в реновацию внесли также Айн Калберг и архитектор по интерьеру Лийна Лангметс», - рассказала Майленд.
Управляющим Hestia Hotel Kentmanni стал Рейно Хюрюнен, который до сих пор работал в Hestia Hotel Europa. Hestia Hotel Group OÜ является материнской компанией концерна, который в 2014 году был создан на эстонско-скандинавском капитале. В последние годы Hestia Hotel Group стала крупнейшей гостиничной сетью в Эстонии.