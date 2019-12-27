Галерея ⟩ Из Харьюского уездного суда получился роскошный отель

Вместо бывших рабочих помещений и судебных залов в новом четырехзвездочном отеле теперь насчитывается 92 номера, приватный спа, спортивный зал и ресторан Aus. В ходе реновации к пятиэтажному зданию пристроили мансардный этаж, на котором имеются номера свит с кухонным уголком, баней и террасой на крыше с видом на Старый город, пишет Postimees.

По словам исполнительного директора Hestia Hotel Group Кайсы Майленд, из построенного в 1972 года здания с богатой историей по адресу Кентманни, 13 получился современный отель. «В 1970-х здание спроектировала известный эстонский архитектор Хейли Волберг-Райг, по просьбе которой была сохранена винтовая лестница, которая ведет через все пять этажей. Свой вклад в реновацию внесли также Айн Калберг и архитектор по интерьеру Лийна Лангметс», - рассказала Майленд.