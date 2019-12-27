Названы европейские горнолыжные курорты, где можно отдохнуть дешевле всего

В ходе исследования эксперты оценили стоимость отдыха на 30 зимних курортах Европы. Учитывались цены на ски-пассы, аренду инвентаря, питание и уроки катания на лыжах, пишет Turizm. Самыми бюджетными вариантами оказались болгарские курорты Боровец и Банско. Так, шестидневные ски-пассы здесь стоят 180 и 206 евро соответственно. С учетом всех расходов, кроме проживания и авиабилетов, на этих курортах туристы тратят за 6 дней около 530 евро на человека. Третью строчку рейтинга занимает итальянский курорт Бардонеккья. Помимо высокого уровня сервиса, здесь недорогие ски-пассы — 160 евро на 6 дней. Однако еда здесь значительно дороже, чем на склонах Болгарии.

Примечательно, что итальянские горнолыжные курорты занимают 5 позиций в топ-10 самых бюджетных вариантов. Выгодными ценами могут похвастаться альпийские курорты Сестриере, Саузе, Ла-Туиль и Червиния. В числе недорогих также оказались курорты Краньска Гора в Словении, австрийский Эльмау и шведский Вемдален.

Дороже всего в Европе катание на лыжах обойдется на швейцарский курорт Церматт. За питание, ски-пассы, аренду снаряжения и обучение катанию здесь придется выложить более 1200 евро в неделю. Вторым самым дорогим европейским горнолыжным курортом назван австрийский Санкт-Антон. Здесь только за 6-дневный ски-пасс отдают 300 евро. Интересно, что в числе пяти самых дорогих курортов оказались исключительно австрийские и швейцарские направления.