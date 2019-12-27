ФБК нашел связь самолетов Медведевой и Аскер-заде с главой аппарата Андрея Костина

Самолеты, на которых, по данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, летали супруга премьер-министра России Светлана Медведева и телеведущая Наиля Аскер-заде, до сих пор обслуживаются компаниями, связанными с банком ВТБ. Об этом говорится в новом расследовании ФБК, опубликованном в четверг, 26 декабря. Ранее пресс-служба банка ВТБ сообщала, что в 2017 году продала лайнеры, фигурирующие в расследованиях Навального, и что теперь они не связаны "ни с группой ВТБ, ни с какими бы то ни было аффилированными с ней структурами", передает Deutsche Welle.