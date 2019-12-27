Замминистра обороны РФ: число контактов РФ-НАТО по военной линии не сведено к нулю

«Попытки изоляции Российской Федерации провалились. Даже заморозка членами альянса сотрудничества не свела к нулю число контактов с ними по военной линии», - сказал Фомин в интервью газете Министерства обороны РФ «Красная звезда».

Он сообщил, что прагматичное взаимодействие с европейскими странами и США сохраняется.

«Обсуждаются сирийская проблематика, проблемы региональной и международной безопасности. Взаимодействуем также в интересах предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности. Проводятся плановые мероприятия в рамках реализации международных соглашений в области контроля над вооружениями», - сказал Фомин.

В то же время он подчеркнул, что о полноценном сотрудничестве на данный момент говорить рано.

«Тем не менее партнеры идут на контакты, несмотря на политические ограничения. Есть тенденции к возобновлению диалога в дальнейшем. При этом мы всегда готовы и к полноформатному сотрудничеству», - сказал замглавы ведомства.