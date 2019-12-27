Эстонский стартап прогнозирует на следующий год оборот в 10 миллионов евро

Учредитель эстонского стартапа Multilogin Software, разрабатывающего программное обеспечение по модификации цифровых отпечатков пальцев, прогнозирует на 2020 год оборот в 10 миллионов евро и планирует расширить команду предприятия на 30 человек.
Multilogin предлагает программное обеспечение, которое имитирует по отношению к браузеру физический компьютер. Программа позволяет пользователю подключаться к интернету через несколько виртуальных компьютеров (профилей браузера). Таким образом, один пользователь может подключаться к интернету как несколько разных пользователей, работающих на разных компьютерах, пояснил BNS основатель Multilogin Донат Воронин.
По мнению Воронина, в следующем году годовой оборот Multilogin вырастет до 10 млн евро. Поэтому планируется заняться разработкой нового продукта и расширить команду из 28 человек приблизительно до 60 сотрудников.
Multilogin Software основали в 2014 году Воронин и Павел Гороховатский, в то время предприятие называлось OÜ Gravity Development. По данным отчета за финансовый год, в прошлом году выручка предприятия составила 581 100 евро, а нетто-прибыль 169 800 евро. В 2017 году выручка Multilogin составляла всего 32 200 евро, а убытки составили около 17 000 евро.
В декабре этого года Multilogin получил от фонда развития предпринимательства (EAS) субсидию по найму иностранных работников. По словам Воронина, предприятию было бы выгоднее нанимать специалистов в Эстонии и поначалу оно использовало именно этот вариант. «Я думаю, что сейчас на эстонском рынке так много фирм, что не на всех хватает специалистов», - сказал он.