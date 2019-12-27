Эстонский стартап прогнозирует на следующий год оборот в 10 миллионов евро

Multilogin предлагает программное обеспечение, которое имитирует по отношению к браузеру физический компьютер. Программа позволяет пользователю подключаться к интернету через несколько виртуальных компьютеров (профилей браузера). Таким образом, один пользователь может подключаться к интернету как несколько разных пользователей, работающих на разных компьютерах, пояснил BNS основатель Multilogin Донат Воронин.

По мнению Воронина, в следующем году годовой оборот Multilogin вырастет до 10 млн евро. Поэтому планируется заняться разработкой нового продукта и расширить команду из 28 человек приблизительно до 60 сотрудников.

Multilogin Software основали в 2014 году Воронин и Павел Гороховатский, в то время предприятие называлось OÜ Gravity Development. По данным отчета за финансовый год, в прошлом году выручка предприятия составила 581 100 евро, а нетто-прибыль 169 800 евро. В 2017 году выручка Multilogin составляла всего 32 200 евро, а убытки составили около 17 000 евро.