РУСАДА уведомило WADA о несогласии с отстранением России от спорта

"Решение отправлено. К пакету документов также приложил письмо с собственной позицией по данному вопросу", - заявил Ганус РИА Новости.

Во вторник, 24 декабря, общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Исполком WADA вследствие этого отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года с возможностью индивидуального допуска "чистых" спортсменов в нейтральном статусе.

WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с вердиктом исполкома должно передать данный спор между сторонами в Спортивный арбитражный суд (CAS).