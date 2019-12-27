Прогноз: квартиры станут все меньше, а цены - все больше

Как считает Вахтер, цены в Таллинне обусловлены общим экономическим ростом, увеличением заработной платы, а также урбанизацией. «Цены на недвижимость растут вместе с общей стоимостью жизни, и в следующем году мы можем ожидать 5-7-процентного увеличения цен на квартиры в Таллинне и еще в двух-трех населенных пунктах», - сказал Вахтер.

«На рынке доминируют получающие стабильный доход покупатели из числа среднего класса, которые покупают шикарную недвижимость. Если раньше средняя цена квартиры в этом сегменте составляла 200 000 евро и более, то сейчас она составляет 250 000 евро. Для домов этот порог вырос с 300 000 до 350 000 евро, - сказал Вахтер. - Прошло время, когда застройщики делали на квартиры скидку до 100 000 евро. Если у застройщика нет нужды в деньгах, то он не заинтересован в том, чтобы продавать дорогие квартирв дешево и быстро».

Однако, по словам Мартина Вахтера, повышение цен касается только крупных населенных пунктов. «В окрестностях столицы десятки рядных домов строятся с такой скоростью, что когда на одном конце идет стройка, на другом конце уже живут», - сказал Вахтер. Однако в связи с оттоком населения в некоторых частях страны, недвижимость там может значительно потерять в цене.

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara, строительство станет еще дороже, и это неизбежно. «На стоимость строительства влияют как растущие затраты на рабочую силу, так и постоянно ужесточающиеся требования к энергосбережению», - прокомментировал Вахтер.

«Так как стоимость квадратного метра неуклонно растет, чтобы сохранить окончательную цену доступной, квартиры становятся все меньше. По сути, в сфере недвижимости наблюдается та же тенденция, что и в туристической отрасли: кресла в самолетах становятся все меньше, а ​​расстояние между рядами все уже», - сказал Вахтер.