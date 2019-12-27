Фирма Eesti Post объявила об отставке своего финансового директора

Договор с Сильдамом в качестве члена правления действует до 31 декабря этого года. Совет благодарит Сильдама за проделанную работу.

Использующее бренд Omniva предприятие AS Eesti Post принадлежит государству. В концерне по всей Балтии работают 2300 человек, оборот за третий квартал 2019 года составил 92,6 млн евро.

Основная сфера деятельности концерна — оказание услуг в сфере почты, логистики и инфологистики, а также обработка электронных счетов. Наряду с материнской фирмой AS Eesti Post в состав концерна входят дочерние и зависимые фирмы SIA Omniva и UAB Omniva LT, которые оказывают услуги посылочных автоматов и курьерской доставки на латвийском и литовском рынке. Сфера деятельности AS Maksekeskus — платежные решения для занимающихся интернет-торговлей предприятий в Балтии. Post11 предлагает интернет-торговцам комплексные логистические решения по доставке товаров по всему миру.