Мало кто сегодня предпочтет купить квартиру без ремонта. Наоборот, большинство хочет въехать в свежеотремонтированную или хотя бы в квартиру в приличном состоянии. А вот Эстер и Палле из Пыхья-Таллинна довольны: хотя в течение года они жили буквально на стройплощадке, зато сейчас у них настоящая квартира мечты, пишет Kodustiil.

«Мы приобрели квартиру в 2016 году, то есть немного больше, чем три года назад. Сначала мы посмотрели одну квартиру в доме царского времени, но на нее быстро нашелся покупатель. Затем увидели эту - в сталинском доме», - рассказывает Палле.

Эстер и Палле искали просторную трехкомнатную квартиру, и оба хотели, чтобы потолки обязательно были высокими.

«Эта квартира была словно из 90-х годов: с классическим евроремонтом того времени - везде ламинат и моющиеся обои», - вспоминает Эстер.

Ремонт может быть мучительным, но через пару лет об этом забываешь.

Планировку менять не стали. «Мне нравится, когда кухня отдельно: можно не волноваться из-за запаха, когда жаришь рыбу», - добавляет хозяйка дома.

Первоначальная планировка была сохранена. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

До этого они жили в Каламая, но оказалось, что в Пельгуранде, где много домов сталинского времени, живет масса их знакомых. Дома здесь красивые, район тихий и зеленый.

Пыхья-Таллинн быстро развивается и становится все более популярным районом среди молодых семей, в силу своих профессий связанных с культурой. «Когда мы сюда переехали, соседи рассказывали, что им частенько приходилось вызывать полицию, но в последние три года ничего подобного не случалось», - говорит Эстер.

Каждую комнату ремонтировали один-два месяца, а в общей сложности ремонт продолжался целый год. Днем работающие в офисе новоселы воспринимали вечерние ремонтные работы как некое хобби. «Я все время ходила покрытая слоем пыли», - улыбается Эстер. «Оказалось, что мы сделали прекрасную инвестицию: теперь в Пыхья-Таллинне дешевых квартир не найти», - говорит Палле.

Детям нравится играть в длинном коридоре. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

«Когда-то эту группу домов называли русским городком. Эстонцам в них квартиры не давали. Я не припомню, чтобы в детстве кто-то из моих друзей жил в сталинском доме. В этом - своеобразная загадочность нашего и соседних домов», - говорит Палле.

«Эти дома построены в 50-х годах, чтобы показать: рабочий класс - король и достоин жить во дворцах, хотя на самом деле люди ютились тут по две-три семьи в одной квартире. Снаружи дома были прекрасными, но внутри - ужасные коммуналки», - добавляет Эстер.

В ходе ремонта они обнаружили много интересного, чего в домах другого времени не найдешь. Например, за кухонным шкафом оказалось заделанное наглухо окно, почему-то ведущее в туалет, а в подвале дома было бомбоубежище.

Картина, написанная отцом Эстер, перекликается с формой окна. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

В купленной квартире полы были покрыты ламинатом, и новоселы не представляли, что находится под ним. Сняв поврежденный ламинат в одной из комнат, они обнаружили деревянные доски.

«Было решено снять весь ламинат и разобраться, в каком состоянии находится пол под ним», - рассказывает Палле.

Из старых досок пришлось удалить целую кучу гвоздей. ФОТО: Ester Vaitmaa/Erakogu

Так как выяснилось, что доски покрывают пол во всей квартире, Палле прошел курс по реновации полов при инфоцентре «Экономная реновация» (Säästva Renoveerimise Infokeskus). Большую помощь оказали и видеоуроки на канале YouTube.

Очистка досок от старой краски - кропотливая работа. ФОТО: Ester Vaitmaa/Erakogu

«Интересным сюрпризом стали небольшие металлические решетки в полу. На курсах нам рассказывали, что иногда такие решетки устанавливали для вентиляции, чтобы пол дышал и под досками не скапливалась влага», - продолжает Палле.

Под ламинатом обнаружились также вентиляционные отверстия. ФОТО: Ester Vaitmaa/Erakogu

На реставрацию полов ушло два месяца. «Ремонт первой комнаты был наиболее трудоемким, затем дело пошло быстрее. Просмотрев видео на YouTube, я понял, какие инструменты мне нужны. Циклевке досок тоже пришлось научиться, - говорит Палле. - Арендовать оборудование было непросто. Но еще труднее было затащить эту махину весом 65 кг на четвертый этаж».

Для циклевки пола понадобились три машинки. ФОТО: Ester Vaitmaa

За арендой одной большой машины последовала покупка двух маленьких - для более тонкой работы, для чистового выравнивания. Доски под радиаторами тоже нужно было отшлифовать, а большая машинка туда попросту не входила! Как это раздражало!

Чтобы заполнить швы, они использовали опилки, оставшиеся после шлифовки, смешав их с помощью специального клея. Качающиеся половицы были зафиксированы скрытыми шурупами.

Щели между досками заполнили смесью опилок и клея. ФОТО: Ester Vaitmaa/Erakogu

Эстер и Палле горды: «Мы не выбились из графика из-за отсутствия циклевочного оборудования. Самую дорогую и большую машинку мы взяли в аренду, а те, что поменьше - купили. Их можно продать и вернуть таким образом часть потраченных денег. Главное, что ремонтные работы не останавливались».

Для циклевки дощатых полов оборудование взяли в аренду. ФОТО: Ester Vaitmaa/Erakogu

«Особенно здорово, что реставрированные дощатые полы оказались очень теплыми. Когда в квартире еще лежал ламинат, приходилось надевать теплые носки», - добавляет Эстер.

Если бы дощатый пол не удалось отреставрировать, за новый натуральный паркет пришлось бы заплатить 3000 евро.

Доски пропитали маслом. ФОТО: Ester Vaitmaa/Erakogu

С кухней пришлось повозиться. Помещение было узким и длинным, и для обеденного стола просто не было места.

«Мы пробовали так и сяк и в результате выбрали самую миниатюрную бытовую технику, а духовку поставили не внизу, а наоборот подняли повыше. Кухонные шкафы подняли до потолка, и наверх ушла утварь, которая редко используется», - говорит Эстер.

Кухонную мебель заказали у известного мастера – ее делал столяр Ханнес Кивитс из фирмы Sisustuslahendused. «При заказе мы уточнили, что помещение сложное и стены кривоваты. Хотя Ханнес сделал основательные измерения, на установку шкафов ушло больше времени, чем планировалось. В общем, стандартные шкафы из IKEA в нашу кухню поставить было бы невозможно», - вспоминает Эстер.

Реновированная кухня. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

Возникла еще одна проблема: перед установкой кухонной мебели было необходимо хоть как-то привести в порядок стены. А сделать это было сложно: обои под дерево никак не хотели покидать насиженное годами место.

«В одном строительном магазине мы нашли волшебное средство - Betokontakt, смесь песка с клеем. При нанесении его на стены оно начинает работать как наждачная бумага. Имейте его в виду, если вам придется очищать стены», - советует Палле.

Старые вентиляционные отверстия в полу закрыли новыми стильными решетками. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

«При оформлении квартиры мы не придерживались никакого определенного стиля. Да, мы любим какие-то определенные цвета и действуем в пределах выбранной гаммы. Например, покупая какие-то детали интерьера. Например, цветочные горшки у нас сплошь белые», - говорит Эстер.

А вот шкаф в прихожей - наследство тетушки одного знакомого. Шкаф сделан в 50-х годах прошлого века и идеально смотрится в их квартире.

Новая мебель - диваны и кресла в гостиной - от отечественного производителя Oriens.

В гостиной можно найти и старую, и новую мебель. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

«Ремонт научил меня - нет ничего невозможного. Сначала очень трудно, но потом все встает на свои места. Где-то я прочитал или услышал афоризм: "Каждое строительство - это компромисс". Вы уже многое знаете и умеете, можете сделать это еще лучше, но в какой-то момент вы должны остановиться и сказать: все OK, работа закончена», - говорит Палле.

«Мы получили новые знания и умения и стали смотреть на мир по-иному. Друзья, приходившие в гости, высоко оценили,как хорошо установлены плинтусы и ровно выведены углы на потолке», - добавляет Палле.

Пол готов! ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix