Домогательства в автошколе: со слезами на глазах и рукой инструктора на коленке

Умалчивание о проблеме защищает домогающегося Капитан полиции Маарья Пунак сказала, что если инструктор дотронулся до ученика с сексуальным подтекстом (потерся о нее, положил руку между ног ученицы), то следует незамедлительно подать заявление в полицию. В то же время, по мнению Пунак, необходимо ставить в известность руководство автошколы, которое должно принять решение о дальнейшем сотрудничестве с инструктором до завершения следствия. «Работа учителя предполагает, что между ним и учеником возникает определенные властные отношение, злоупотребление которыми недопустимо. Если на уроке используются фривольные выражения, ученику следует обязательно сообщить об этом автошколе, а также сменить инструктора», - сказала Пунак. «Хуже всего, когда учащийся уходит из автошколы, не называя причины. В этом случае руководство может и не знать, почему ученики бросают обучение и не в состоянии повлиять на инструктора, который продолжить заниматься противозаконной деятельностью. Если говорить о проблеме, это поможет защитить других людей», - сказала она.

Страшно постоять за себя

Линда пошла в автошколу Atlanta в 16 лет. Ее инструктором был 40-летний мужчина, который прекрасно знал, что рядом с ним сидит несовершеннолетняя. Линда тоже боялась, что инструктор будет на нее кричать. Но через пару занятий она вдохнула с облегчением, так как преподаватель оказался спокойным человеком, который во время уроков не повышал на нее голос.

Через какое-то время Линда узнала от другой ученицы, что инструктор трогает ее во время уроков, на что девушка ответила, что и сама с этим столкнулась. Услышавший разговор преподаватель по теории сказал девушкам, что подобное поведение недопустимо.

«Ситуация было много. Он мог положить руку на бедро и говорить при этом, что тормозить нужно этой ногой. До разговора с учителем теории я и подумать не могла, что незнакомый человек не может меня трогать. Особенно, если речь о несовершеннолетнем», - сказала Линда.

После этого Линда стала обращать внимание, как часто инструктор неуместно ее трогал. Оказалось, что он это делал регулярно. Если инструктор хотел, чтобы девушка ехала ближе к правому или левому краю, он мог положить свою руку поверх ее и рулить. Вскоре стали звучать комментарии, которые нарушили царившую до этого времени спокойную обстановку.

«Если я говорила ему, что не знаю, проеду ли я где-то на машине, он мне в ответ говорил, что у такой красивой и стройной девушки не должно возникнуть с этим проблем, - привела она пример. – В итоге я просто ждала конца урока и надеялась, что он меня больше не будет трогать. Я боялась сменить инструктора, так как привыкла к этому. Мысль о том, что я могу попасть к кричащему инструктору не давала мне покоя».