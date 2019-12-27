Домогательства в автошколе: со слезами на глазах и рукой инструктора на коленке

Когда девушки отправляются в автошколу, обычно они больше всего боятся гнева инструктора, а в итоге становятся жертвами сексуальных домогательств, пишет Postimees.
Процесс получения водительских прав должен обходиться без душевных травм, но, как оказалось, нередко девушек ждет настоящая лотерея, где всегда есть большой шанс стать жертвой сексуальных домогательств. С Postimees пообщались три девушки, которые в свое время учились в автошколе Atlanta, причем у всех были разные инструкторы. По данным Postimees, как минимум один из них и по сей день работает в автошколе Atlanta, которая рекламирует себя как первоклассное учебное заведение. К своим плюсам автошкола относит молодой и дружелюбный коллектив. На сайте школы говорится, что у всех инструкторов спокойный характер и богатый опыт.
Вместо урока просмотр фотографий в Tinder
Мари (имена всех девушек изменены) отправилась в автошколу в 2015 году, когда ей было 17 лет, и жутко боялась попасть к инструктору, который будет повышать на нее голос. На первом занятии выяснилось, что учить ее будет общительный мужчина слегка за 30. После нескольких уроков Мари начала испытывать дискомфорт. Инструктор постоянно говорил о том, как он хотел бы выпить с девушкой шампанского и полюбоваться закатом. Мари надеялась, что у инструктора просто странное чувство юмора, и хотя ей в какие-то моменты было некомфортно, она решила не придавать этому значения. Когда же комментарии стали сопровождаться прикосновениями, девушка сильно испугалась.
Во время уроков по вождению инструктор любил сидеть в Tinder (приложение для знакомств) и комментировать фотографии девушек. «Эта чикуля чертовски хороша», - мог обронить инструктор, чем ставил ученицу в неловкое положение.
Самым противным, по словам Мари, было требование инструктора положить руку ему на коленку. Мари несколько раз отказала, но учитель все наседал. В конечном итоге Мари разозлилась, в ответ на что преподаватель крикнул, чтобы она тогда хотя бы переключала радиостанции, так как ей нужно учиться управлять машиной одной рукой.
«Ты сидишь за рулем и думаешь, что происходит. Ты не можешь отреагировать, потому что только учишься водить. И ты сидишь там в напряжении», - описала происходившее Мари.
После этого случая она отправилась домой и дала себе слово, что больше никогда не вернется. Но деньги за обучения уже были заплачены. Да и права ей были нужны. Так Мари и ходила раз в месяц на урок по вождению, каждый раз морально готовясь. Каждый раз она возвращалась домой и плакала, потому что ей было противно от происходящего.
Для Мари последним стал урок, когда ее инструктор в очередной раз зависал в приложении для знакомств Tinder, а девушке пришлось совершить экстренное торможение. «Там машина выехала из-за автобуса и перестроилась через несколько полос. Я ее не видела, поэтому резко нажала на тормоз. Поскольку инструктор был занят разглядыванием женщин, он даже не понял, что произошло, зато стал меня отчитывать. В тот момент я поняла, что никогда не вернусь туда», - сказала она. В этот раз она сдержала свое слово.
Умалчивание о проблеме защищает домогающегося
Капитан полиции Маарья Пунак сказала, что если инструктор дотронулся до ученика с сексуальным подтекстом (потерся о нее, положил руку между ног ученицы), то следует незамедлительно подать заявление в полицию. В то же время, по мнению Пунак, необходимо ставить в известность руководство автошколы, которое должно принять решение о дальнейшем сотрудничестве с инструктором до завершения следствия.
«Работа учителя предполагает, что между ним и учеником возникает определенные властные отношение, злоупотребление которыми недопустимо. Если на уроке используются фривольные выражения, ученику следует обязательно сообщить об этом автошколе, а также сменить инструктора», - сказала Пунак.
«Хуже всего, когда учащийся уходит из автошколы, не называя причины. В этом случае руководство может и не знать, почему ученики бросают обучение и не в состоянии повлиять на инструктора, который продолжить заниматься противозаконной деятельностью. Если говорить о проблеме, это поможет защитить других людей», - сказала она.
Страшно постоять за себя
Линда пошла в автошколу Atlanta в 16 лет. Ее инструктором был 40-летний мужчина, который прекрасно знал, что рядом с ним сидит несовершеннолетняя. Линда тоже боялась, что инструктор будет на нее кричать. Но через пару занятий она вдохнула с облегчением, так как преподаватель оказался спокойным человеком, который во время уроков не повышал на нее голос.
Через какое-то время Линда узнала от другой ученицы, что инструктор трогает ее во время уроков, на что девушка ответила, что и сама с этим столкнулась. Услышавший разговор преподаватель по теории сказал девушкам, что подобное поведение недопустимо.
«Ситуация было много. Он мог положить руку на бедро и говорить при этом, что тормозить нужно этой ногой. До разговора с учителем теории я и подумать не могла, что незнакомый человек не может меня трогать. Особенно, если речь о несовершеннолетнем», - сказала Линда.
После этого Линда стала обращать внимание, как часто инструктор неуместно ее трогал. Оказалось, что он это делал регулярно. Если инструктор хотел, чтобы девушка ехала ближе к правому или левому краю, он мог положить свою руку поверх ее и рулить. Вскоре стали звучать комментарии, которые нарушили царившую до этого времени спокойную обстановку.
«Если я говорила ему, что не знаю, проеду ли я где-то на машине, он мне в ответ говорил, что у такой красивой и стройной девушки не должно возникнуть с этим проблем, - привела она пример. – В итоге я просто ждала конца урока и надеялась, что он меня больше не будет трогать. Я боялась сменить инструктора, так как привыкла к этому. Мысль о том, что я могу попасть к кричащему инструктору не давала мне покоя».
Родителям она тоже ничего не рассказывала, так как опасалась их реакции. Больше резкой реакции родителей девушка боялась того, что они вообще не станут ничего делать, решив, что она просто сгущает краски. «Никогда бы не подумала, что разрешу кому-то так поступать с собой. Всегда думала, что не допущу, чтобы какой-то мужчина сделал мне плохо. Но, похоже, все произошло именно так. Я сидела и терпела, так как боялась сделать все только хуже», - сказала Линда.
Пей шампанское и никому не говори
Кайри пришла в автошколу в возрасте 19 лет. На первых занятиях по вождению все было хорошо: инструктор был дружелюбным и спокойным. Во время одного из занятий Кайри сказала, что в машине жарко. На что инструктор сказал, что она может раздеться догола. Этот неуместный комментарий Кайри списала на странное чувство юмора. По словам Кайри, руки инструктора регулярно оказывались на ее коленях. Однажды инструктор сказал девушке, чтобы она прихватила на экзамен бутылку шампанского.
В назначенный день ничто не говорило о том, что у девушки принимают экзамен. Инструктору было все равно, как едет девушка. Он ничего не говорил по поводу ошибок, которые замечала сама девушка. Так они выехали из города и оказались в лесу, рядом с которым было море.
Инструктор потребовал остановиться. Кайри спросила, что происходит. Тут преподаватель заявил, что теперь они пойдут на пляж пить шампанское. Девушка решила, что это шутка, но вскоре они действительно покинули машину. Кроме чувство дискомфорта, Кайри постоянно ощущала страх, так как в бардачке у инструктора было оружие. По словам инструктора, он возил его с собой потому, что однажды кто-то ворвался в его квартиру.
Они гуляли около минут 20. Инструктор постоянно предлагал выпить шампанского. Он повторял, что глоток шампанского ни на что не влияет. Девушка отказалась, объяснив это тем, что ей придется садиться за руль. В конечном итоге расстроенный учитель поехал с Кайри обратно в город. В городе он велел ей припарковать машину и заявил, что теперь начинается экзамен.
Несмотря на подступившие слезы, Кайри решила поехать. Инструктор велел ей выехать на круговой перекресток, где девушка совершила серьезную ошибку. Она не выдержала и заплакала, а также сказала, что больше никуда не поедет и хочет домой. После этого инструктор приказал ей припарковать машину. Потом он посмотрел на нее и сказал, что она очень красивая, когда плачет. «Никогда прежде мне не было так мерзко. Я просто хотела сбежать оттуда. И тут он выдал эту фразу», - пожаловалась Кайри.
Инструктор поздравил ученицу с успешной сдачей экзамена, но тут же назвал одно условие. Кайри никому не должна была рассказать о произошедшем.
Девушка поделилась своими мыслями с парой знакомых и своим молодым человеком. Большую часть подробностей она опустила. «Я не хочу, чтобы они знали, что кто-то так обращался со мной так», - пояснила она.
Автошкола не в курсе проблем
Представитель автошколы Atlanta сообщил Postimees, что для него рассказ трех девушек стал настоящим сюрпризом, поскольку в последнее время, по его данным, никто не жаловался на поведение инструкторов. В автошколе сообщили, что лет шесть-семь назад до них доходила подобная информация об одном инструкторе, но больше он у них не работает.
По поводу данных случаев в автошколе обещали дать ответ, когда изучать ситуацию подробнее, но впоследствии ни письменных ответов, ни комментариев по телефону получить не удалось.