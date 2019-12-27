Рыйвас: игнорируя президентский прием, Ратас ставит себя в один ряд с Сависааром и Хельме

По словам Рыйваса, сознательно или случайно, но тем самым Юри Ратас поставил себя в один ряд с бывшим председателем Центристской партии Эдгаром Сависааром и лидером EKRE Мартом Хельме.

"Они также выражали свое горькое отношение к действующему президенту таким драматическим образом. 24 февраля - день рождения Эстонии. До сих пор эта дата была самой важной в календаре каждого главы правительства", - сказал Таави Рыйвас.