Пт, 27.12.2019
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Рыйвас: игнорируя президентский прием, Ратас ставит себя в один ряд с Сависааром и Хельме

Таави Рыйвас

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас (Партия реформ) объяснил намерение нынешнего руководителя правительства Юри Ратаса (Центристская партия) проигнорировать президентский прием по случаю очередной годовщины Эстонской Республики разочарованием политика в главе государства, передает Rus.ERR.

По словам Рыйваса, сознательно или случайно, но тем самым Юри Ратас поставил себя в один ряд с бывшим председателем Центристской партии Эдгаром Сависааром и лидером EKRE Мартом Хельме.

"Они также выражали свое горькое отношение к действующему президенту таким драматическим образом. 24 февраля - день рождения Эстонии. До сих пор эта дата была самой важной в календаре каждого главы правительства", - сказал Таави Рыйвас.

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