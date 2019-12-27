Пт, 27.12.2019
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  • Учет государственных требований к налоговым должникам в 2020 году перейдет в MTA

Учет государственных требований к налоговым должникам в 2020 году перейдет в MTA

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

Учет государственных требований на платформе регистра налоговых должников в следующем году перейдет из центра государственных опорных услуг (RTK) в Налогово-таможенный департамент (MTA).

В задачи отдела государственных требований RTK входил учет оплаты, зачета и возврата публично-правовых финансовых обязательств, а также организация соблюдения этих требований. Учет проходил на платформе принадлежащего MTA регистра налоговых должников, а RTK был уполномоченным пользователем системы.

Как пояснил гендиректор RTK Тармо Леппоя, с 1 января 2020 года учет полностью перейдет к MTA как ответственному пользователю системой, для выполнения связанных с государственными требованиями задач RTK передаст восемь сотрудников.

Вместе с учетом государственных требований в MTA перейдет также применение государственных гарантий к задолженностям по договорам об учебном кредите. С 2020 года MTA будет принимать ходатайства банков о применении государственных гарантий, проверять обоснованность ходатайств и продолжать общение с должниками и поручителями.

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