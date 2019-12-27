Учет государственных требований к налоговым должникам в 2020 году перейдет в MTA

В задачи отдела государственных требований RTK входил учет оплаты, зачета и возврата публично-правовых финансовых обязательств, а также организация соблюдения этих требований. Учет проходил на платформе принадлежащего MTA регистра налоговых должников, а RTK был уполномоченным пользователем системы.

Как пояснил гендиректор RTK Тармо Леппоя, с 1 января 2020 года учет полностью перейдет к MTA как ответственному пользователю системой, для выполнения связанных с государственными требованиями задач RTK передаст восемь сотрудников.