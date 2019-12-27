Маклеры: объекты недвижимости со стенами этого цвета плохо продаются

По словам маклеров, на такие объекты трудно найти желающих, пишет apartmenttherapy.com. Ниже вы найдете четыре причины, почему квартиры в серых тонах не являются желанными объектами для покупки.

Свет куда лучше

Во время поисков нового дома перед тем, как выбрать несколько объектов для просмотра, просматриваются десятки объявлений. Поэтому важно, чтобы ваша недвижимость выделялась на общем фоне и была заметной. Покупателям больше нравятся фотографии, на которых преобладают светлые оттенки, создающие ощущение простора и яркости.

Серый – это печально

Несмотря на то, что серый цвет имеет более пятидесяти оттенков, радостным его не назовешь. Находящиеся в серых помещениях люди ощущают изоляцию и испытывают грусть.

И так живем в серости

Живущих в каменных джунглях городов людей окружает серый цвет. Покупатели недвижимости хотят, чтобы их дом стал островком света.

Серый – это скучно