Гамлет и Мюнхгаузен на фоне правящей коалиции

Если характеризовать ситуацию словами бургомистра из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», это даже не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.

Брак по любви или по расчету?

Едва ли не главный вывод, напрашивающийся при этом, можно сформулировать так: для успешного существования коалиции и благоденствия каждой входящей в неё политической силы, в первую очередь – их лидеров, наличие хотя бы приблизительной общности идеологических установок и целей не только необязательно, но даже нежелательно. И чем больше внутренних противоречий и разногласий – тем лучше и прочнее будет их союз. Как с горечью констатировал принц датский, прежде это считалось парадоксом, а теперь доказано…

У советского партийного руководства лучше всего складывались отношения с теми странами Запада, где у власти находились консерваторы, реже – либералы. Но как только там власть переходила к левым – социалистам или даже, в некоторых провинциях Италии и Франции 1950-х – 1960-х годов, коммунистам, так эти отношения неизменно портились. Я уже не говорю про наглядно иллюстрировавшую справедливость поговорки «от любви до ненависти один шаг» натянутость связей между СССР и декларативно ультра-социалистической Югославией или с непримиримо коммунистическим Китаем, с которым у СССР вообще чуть не дошло до настоящей войны за мировую гегемонию.

Тогда как с правыми лидерами Западной Европы у советских партократов складывались отношения, базирующиеся на прагматичном расчете, которые хоть и были лишены какого бы то ни было налета романтизма, но именно поэтому взаимовыгодны. Тем более что правые не претендовали на роль вождей мирового пролетариата и, что еще важнее, были предсказуемы в своих действиях.

Ролевые игры без правил

Наверное, именно поэтому у центристов не срослось с реформистами, несмотря на некоторую общность программных установок обеих ведущих эстонских партий, что даже позволило им в качестве коллективных членов на равных войти в европартию Альянс либералов и демократов за Европу. Слишком ревниво каждый из двух примерно равных по весу соперников относится к своей роли на политической сцене.

Не сочтите за попытку сравнить Юри Ратаса с Хрущевым или Брежневым, а Марта и Мартина Хельме – с Помпиду или Макмилланом. Времена, а главное – масштабы другие. Но ведь и на приземлённом бытовом уровне принято считать, что браки по расчету прочнее и долговечнее, чем по безумной горячей любви. Кто в рассматриваемой ситуации муж, а кто жена, это уж на вкус рассматривающего. Тем более что в нашей крепкой, хоть и не очень дружной, «семье» три главы: Ратас, Хельме и Сеэдер; и ни один из них не согласен на роль младшего члена…