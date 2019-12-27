В Android 11 исправят старую проблему при записи видео в смартфонах

Суть проблемы заключается в том, что при съемке видеозаписи, имеющей вес более 4 Гб, приложение камеры хоть и продолжает съемку, однако сохраняет ролик следующим файлом. Многие пользователи смартфонов на Android недовольны данным неудобством, поскольку в галерее получают вместо одной полноценной видеозаписи сразу несколько файлов, пишет Ferra .

Но в скором времени проблема будет устранена, поскольку участникам сообщества мобильных разработчиков XDA Developers удалось найти в исходном коде Android доказательства того, что Google все же исправит данную погрешность, позволив пользователям записывать видео более 4 ГБ в Android 11. Предполагается, что первая бета-версия обновленной операционной системы будет доступна уже в марте следующего года.