РФ, КНР и Иран впервые проводят совместные учения в Индийском океане

Россия, Китай и Иран в пятницу, 27 декабря, начали совместные учения в северной части Индийского океана и в Оманском заливе. Первые совместные маневры военно-морских сил трех стран под названием "Пояс морской безопасности" продлятся четыре дня, пишет DW.com.
"Послание этих учений - мир, дружба и стабильная безопасность", - заявил заместитель командующего ВМС Ирана адмирал Голямреза Тахани. По его словам, в ходе совместных действий будут решены тактически задачи. Маневры будут проводиться на площади в 17 тысяч квадратных километров: от иранского порта Чабахар до отдельных участков северной акватории Индийского океана.
В маневрах задействована боевая группа Балтийского флота
В Минобороны РФ отмечали, что в ходе учений будет, в частности, отработано освобождение судна, захваченного "пиратами". В маневрах задействована боевая группа Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", среднего морского танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий".
Реакция на миссию США
Как отмечают наблюдатели, учения - это реакция трех стран на запланированную США военно-морскую миссию для защиты судоходства в Персидском заливе.
Центральное командование ВС США еще в июле заявило, что разрабатывает международную морскую операцию Sentinel ("Страж") для "обеспечения свободы навигации" в международных водах в акватории Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов и Оманского залива.
Заявление было сделано после того, как шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. В конце сентября он был освобожден и снялся с якоря.