РФ, КНР и Иран впервые проводят совместные учения в Индийском океане

"Послание этих учений - мир, дружба и стабильная безопасность", - заявил заместитель командующего ВМС Ирана адмирал Голямреза Тахани. По его словам, в ходе совместных действий будут решены тактически задачи. Маневры будут проводиться на площади в 17 тысяч квадратных километров: от иранского порта Чабахар до отдельных участков северной акватории Индийского океана.

В маневрах задействована боевая группа Балтийского флота

В Минобороны РФ отмечали, что в ходе учений будет, в частности, отработано освобождение судна, захваченного "пиратами". В маневрах задействована боевая группа Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", среднего морского танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий".

Реакция на миссию США

Как отмечают наблюдатели, учения - это реакция трех стран на запланированную США военно-морскую миссию для защиты судоходства в Персидском заливе.

Центральное командование ВС США еще в июле заявило, что разрабатывает международную морскую операцию Sentinel ("Страж") для "обеспечения свободы навигации" в международных водах в акватории Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов и Оманского залива.