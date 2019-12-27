Революция в сфере зарядки электромобилей? На помощь придут автономные роботы

Как можно видеть, подобный подход существенно расширит возможности по зарядке электромобилей, а сама Volkswagen не стесняется называть это революцией.

У компании уже есть прототип такого робота и «вагончика» с аккумулятором ёмкостью 25 кВт·ч, который способен обеспечить мощность в 50 кВт. К сожалению, пока нет даже приблизительных сроков появления подобных устройств, но в целом с технологической точки зрения в них нет ничего невозможного, так что дело за производителями.