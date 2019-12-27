Пт, 27.12.2019
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Революция в сфере зарядки электромобилей? На помощь придут автономные роботы

Место для зарядки электромобиля.

ФОТО: Peter Byrne/PA Wire/PA Images

Одно из преимуществ электромобилей — возможности по построению инфраструктуры зарядных станций. Их можно устанавливать по одной чуть ли не в любом месте города. К тому же они занимают минимум места, пишет Ixbt.com.

И в будущем, похоже, у нас появится новый вид зарядных станций — мобильные. Такую концепцию показала Volkswagen.

Как можно видеть, подобный подход существенно расширит возможности по зарядке электромобилей, а сама Volkswagen не стесняется называть это революцией.

У компании уже есть прототип такого робота и «вагончика» с аккумулятором ёмкостью 25 кВт·ч, который способен обеспечить мощность в 50 кВт. К сожалению, пока нет даже приблизительных сроков появления подобных устройств, но в целом с технологической точки зрения в них нет ничего невозможного, так что дело за производителями.

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