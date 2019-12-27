Эстонский нападающий вошел в десятку лучших бомбардиров Европы 2019 года

По данным УЕФА, Сорга забил в 45 официальных матчах сезона 35 мячей. Ровно столько же, но за 46 и 49 игр, забили Харри Кейн ("Тоттенхэм" и сборная Англии) и Серхио Агуеро ("Манчестер Сити" и сборная Аргентины).

Лучшем бомбардиром Европы стал Роберт Левандовски ("Бавария" и сборная Польши), забивший 54 гола в 58 встречах, Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины) - на втором месте с 50 голами в 58 играх, тройку замыкает Килиан Мбаппе с 44 голами в 49 матчах.