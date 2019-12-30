Спортивные итоги 2019 года: шок-наказание для России, футбольный провал года, серебряные медали с золотым отливом

1. Отстранение России от спорта на четыре года

Казалось, что после восстановления РУСАДА и ОКР допинговые сериалы останутся в прошлом...

Однако не все так просто было. Базу с результатами допинг-тестов российских спортсменов передать передали, но внесли туда столько изменений, что количество отстраненных российских спортсменов скоро снова перевалит за сотню, а медали чемпионатов мира, Европы, Олимпиад найдут новых обладателей.

Протесты против санкций ВАДА в отношении российского спорта ФОТО: Gavriil Grigorov/Gavriil Grigorov/tass

Через восемь месяцев стартует Олимпиада, на которую россияне поедут в лучшем случае как в Корею - Олимпийскими атлетами из России, в худшем - как на легкоатлетических соревнованиях под странной аббревиатурой АНА, что в переводе означает "авторизованные независимые атлеты". То есть медали россиян в Токио могут учитываться как, например, медали спортсменов условных Сандвичевых островов, где нет своего Олимпйского комитета, а местным мастерам спорта хочется на Олимпиаду от слова "очень-очень".

В этой истории, которая, по мнению России, является очередным заговором, спортсменов уже и не особо жалко. Против российских чиновников выступила только легкоатлетка Мария Ласицкене, которая едет на Олимпиаду в Токио выигрывать и такого шанса, как в Токио, ей больше может и не светить. Остальные опрошенные СМИ в день и после оглашения бана России отделались фразами в духе "царь хороший, бояре плохие". Попадались также и мнения, что условные американцы-норвежцы кушают допинг, их ловят, но страну флага и гимна не лишают.

Действительно, вопросы у ВАДА есть и к этим товарищам, однако вопрос ограничивается отдельно взятым спортсменом и его командой, которых отстраняют от спорта (случай Терезы Йохауг) и прекращают спонсорство, что есть самое страшное для спортсмена. В Европе и США за медали не дают квартиры от Эстерсундского лена и машины от Трампа, поэтому там и нет тотального интереса давать допинг всем. А если еще и амбиции "быть впереди планеты всей", то... В общем: четыре года без флага и гимна и непонятно, как российская футбольная сборная будет играть на ЧМ-2022 в Катаре, если отберется туда (отборочный турнир сборная будет играть под своим флагом).

2. Алавер, Веэрпалу и тройка допингистов

В последний день зимы Карел Таммъярв сел перед камерами эстонских журналистов, набрал в легкие побольше воздуха, открыл рот и произнес: "Контакты допингового врача я получил от Мати Алавера...". Дальше выяснилось, что и помощник Алавера, легендарный Андрус Веэрпалу, был по меньшей мере в курсе, а деньги на допинг шли из спонсорских.

Карел Таммъярв на пресс-конференции 28 февраля в Зеефельде ФОТО: Tairo Lutter

Предшествовало сему действию задержание австрийскими полицейскими на чемпионате мира в Зеэфельде двух эстонских лыжников, Таммъярва и Веэрпалу-младшего. Вместе с ними ночку в камере провел и подопечный Алавера-Веэрпалу, казахстанец Алексей Полторанин.

Задержание австрийской полицией эстонских спортсменов Андреаса Веэрпалу и Карела Таммъярва ФОТО: Tairo Lutter