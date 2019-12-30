Спортивные итоги 2019 года: шок-наказание для России, футбольный провал года, серебряные медали с золотым отливом

Допинг и первое в истории Эстонии золото раллийного чемпионата мира, бан от ВАДА и лучшая команда мира - спортивная редакция Rus.Postimees подводит итоги 2019 года.
1. Отстранение России от спорта на четыре года
Казалось, что после восстановления РУСАДА и ОКР допинговые сериалы останутся в прошлом...
Однако не все так просто было. Базу с результатами допинг-тестов российских спортсменов передать передали, но внесли туда столько изменений, что количество отстраненных российских спортсменов скоро снова перевалит за сотню, а медали чемпионатов мира, Европы, Олимпиад найдут новых обладателей.
Через восемь месяцев стартует Олимпиада, на которую россияне поедут в лучшем случае как в Корею - Олимпийскими атлетами из России, в худшем - как на легкоатлетических соревнованиях под странной аббревиатурой АНА, что в переводе означает "авторизованные независимые атлеты". То есть медали россиян в Токио могут учитываться как, например, медали спортсменов условных Сандвичевых островов, где нет своего Олимпйского комитета, а местным мастерам спорта хочется на Олимпиаду от слова "очень-очень".
В этой истории, которая, по мнению России, является очередным заговором, спортсменов уже и не особо жалко. Против российских чиновников выступила только легкоатлетка Мария Ласицкене, которая едет на Олимпиаду в Токио выигрывать и такого шанса, как в Токио, ей больше может и не светить. Остальные опрошенные СМИ в день и после оглашения бана России отделались фразами в духе "царь хороший, бояре плохие". Попадались также и мнения, что условные американцы-норвежцы кушают допинг, их ловят, но страну флага и гимна не лишают.
Действительно, вопросы у ВАДА есть и к этим товарищам, однако вопрос ограничивается отдельно взятым спортсменом и его командой, которых отстраняют от спорта (случай Терезы Йохауг) и прекращают спонсорство, что есть самое страшное для спортсмена. В Европе и США за медали не дают квартиры от Эстерсундского лена и машины от Трампа, поэтому там и нет тотального интереса давать допинг всем. А если еще и амбиции "быть впереди планеты всей", то... В общем: четыре года без флага и гимна и непонятно, как российская футбольная сборная будет играть на ЧМ-2022 в Катаре, если отберется туда (отборочный турнир сборная будет играть под своим флагом).
2. Алавер, Веэрпалу и тройка допингистов
В последний день зимы Карел Таммъярв сел перед камерами эстонских журналистов, набрал в легкие побольше воздуха, открыл рот и произнес: "Контакты допингового врача я получил от Мати Алавера...". Дальше выяснилось, что и помощник Алавера, легендарный Андрус Веэрпалу, был по меньшей мере в курсе, а деньги на допинг шли из спонсорских.
Предшествовало сему действию задержание австрийскими полицейскими на чемпионате мира в Зеэфельде двух эстонских лыжников, Таммъярва и Веэрпалу-младшего. Вместе с ними ночку в камере провел и подопечный Алавера-Веэрпалу, казахстанец Алексей Полторанин.
Задержание спортсменов стало частью международной операции Австрии и Германии. Кроме Таммъярва, Веэрпалу-младшего и примкнувшего к ним Альго Кярпа, клиентами доктора Марка Шмидта оказались около 30 лыжников и велосипедистов. Однако то ли допинг был некачественным, то ли еще что, но результаты наших лыжников что с допингом, что без него - все около пятидесятых мест. Все фигуранты получили от ВАДА по четыре года дисквалификации, доктора Шмидта ждет суд и возможное наказание в виде 10 лет за решеткой. Хуже всего пришлось Алаверу и Веэрпалу-старшему: если лыжники еще смогут вернуться в спорт, то Алавер, получивший условный срок за склонение к допингу, был лишен госнаград, места в исполкоме ЭОК, спонсорской машины и вычеркнут из эстонской спортивной истории.
В итоге для эстонских лыж наступила эпоха безвременья - спонсоры отказались поддерживать скандальную дисциплину, а Райдо Рянкель, один из двух оставшихся топ-лыжников, перешел в биатлон.
3. Игровые провалы
Игровым видам спорта в этом году не везло: мужская волейбольная сборная Эстонии ехала на чемпионат Европы претендентом на плей-офф, но прощальные гастроли Георге Крецу оказались провальными. Только в матче с Польшей сборная показала свои качества, остальные игры закончились быстро и не в нашу пользу. Результат: Эстония заняла последнее место, а Крецу поднимает волейбол в Кузнецком угольном бассейне.
Футбольная сборная Эстонии провела год, который хочется забыть всем: поражения в официальных матчах от Германии, Голландии, все с разгромным счетом, худший отборочный цикл за 24 года, всего две победы над неосновным составом финнов и Гибралтаром. Начинала сборная год с Мартином Реймом, но после крупнейшего поражения в истории - 0:8 от Германии летом - сборную возглавил Карел Воолайд.
Воолайд проиграл все матчи за исключением матча с Белоруссией в гостях, но, видимо, тренировать 103-ю сборную мира больше никто не хочет, поэтому Воолайд продолжит тренировать команду Эстонии и в 2020 году, который вместит в себя матч с Новой Каледонией, Балтийский турнир, отбор Лиги Наций. Что год грядущий нам принесeт - ответа не даст никто, качество игры и игроков таково, что наша команда уступает сейчас практически всем в Европе: только один игрок из топ-5 чемпионатов Европы, который вот-вот простится со сборной, игроки из слабых клубов Скандинавии, чемпионатов Армении, Казахстана...
Однако не всегда звезды гарантируют успех - яркий пример сборная России на ЧМ-2019 по хоккею. Кучеров, Василевский, Малкин, Овечкин. Кузнецов, Задоров, Дадонов, Ковальчук - список можно продолжать - привезли Россию всего к третьему месту, хотя такой состав, который собрала команда Ильи Воробьева, должен был проходить словацкими тропами к первому за несколько лет чемпионству, но поражение от финской сборной в полуфинале поставило крест на надеждах болельщиков, а заодно и Дрим-тим.
Как следствие, Илья Воробьев потерял место главного тренера сборной России и СКА, его сменил в СКА и сборной России Алексей Кудашов.
4. Финские праздники
Сборная Финляндии в Словакию привезла не то третий, не то четвертый состав. Одним словом - все, кто могли приехать, те отказались, поэтому собирали по таким амбарам, скребли по таким сусекам, что перед началом ЧМ среднестатистический болельщик увидев только троих представителей заокеанского хоккея, которые мягко говоря не особо и играли-то в НХЛ, вообще задумывался о том, что такая Финляндия и в плей-офф могла не выйти.
Но, как говорили классики хоккейного ТВ-комментирования, жизнь - лучший драматург. Сначала финны победили Канаду 3:1, затем чуть не обыграли США, проиграв 2:3 лишь в овертайме. Правда, в последнем матче финны yступили 2:4 Германии, чем усыпили бдительность болельщиков. В 1/4 финале финны на характере перебороли сильных, но плюшевых шведов 5:4, а в полуфинале переждали российские атаки, жалили своими контрами, бросая из любой позиции, а в третьем периоде Марко Анттила, игрок третьего звена "Йокерита" переиграл Андрея Василевского и вывел финнов в финал, где страна Суоми разобралась с опять-таки с Канадой 3:1, а героем всей нации стал тот самый Марко Анттила.
Примечательно, что ни один из финнов не получил звания лучшего на турнире, а в символической пятерке оказался только 20-летний Хенри Йокихарью.
Такой сборной Финляднии мы больше не увидим, хотя бы потому, что сказка не повторяется дважды. Кроме Каапо Какко, который считается главным финским хоккейным талантом, который заиграл в основе "Нью-Йорк Рейнджерс", никто больше в НХЛ не пробился (Йокихарью играл там и до ЧМ). Вратарь Кевин Ланкинен так и остался вторым вратарем во второй по силе хоккейной лиге США АХЛ, а остальные сменили "Кярпят" на "Таппара".
В последний раз футбольная финская сборная участвовала в финальных соревнованиях 39 лет назад - была эта московская Олимпиада. После этого полупрофессиональный финский футбол ни разу не мог пробиться на чемпионат Европы или мира. Пару раз в конце нулевых, еще при игравших Яри Литманене, Микаэле Форсселе и Сами Хююпяя. После пары неудачных отборочных циклов сборная Суоми сумела найти нужную химию, раззабивался Теэму Пукки, а Маркку Канерва подобрал идеальную тактику для игроков, не являющихся звездами, но имеющих характер и волю к победе.
Финляндия попала в ровную группу с признанными фаворитами, итальянцами, но за вторую прямую путевку финны боролись с нестабильными греками и боснийцами, армянской сборной и командой Лихтенштейна.
Ожидаемо Суоми Италии проиграла дважды и по разу грекам с боснийцами, зато с Арменией и Лихтенштейном финны набрали максимальное количество очков, а вкупе с победами над прямыми конкурентами пришла и заветная путевка на Евро.
Финнам повезло еще раз: их сборная попала в группу с Россией и Бельгией и проведет матчи в Петербурге и Копенгагене.
5. Серебро с золотым отливом
От чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе мы ждали медалей, по крайней мере надеялись на одну медаль, которую должен был добыть Магнус Кирт.
Кирт перед осенним ЧМ метал копье за 90 метров, показывая лучшие результаты сезона в мире. В золотой конкуренции Кирт был и на чемпионате мира, но перед предпоследней попыткой травмировал плечо и завоевал серебряную медаль, уступив своему лучшему результату 2019 года более четырех метров, а победителю, немцу Йоханнесу Феттеру, два метра и 15 сантиметров.
Личный рекорд, 8604 очка, и медаль серебряного достоинства в Дохе завоевал десятиборец Майкель Уйбо. Уйбо лидировал перед последним видом программы, забегом на 1500 метров, но средняя беговая дистанция - не самая сильная сторона нашего спортсмена, который уступил уже на первой половине дистанции лидерство немцу Никласу Каулю, который в итоге и выиграл золотую медаль. Еще один эстонский десятиборец, Янек Ыйглане, завоевал шестое место.
У женщин в прыжковом секторе сошлись россиянка Мария Ласицкене и украинская юниорка Ярослава Махучих.
18-летняя украинка несколько раз улучшала собственный рекорд в финальных прыжках, держа в напряжении и Ласицкене, и болельщиков, но опыт победил - Ласицкене стала чемпионкой мира, Махучих готовится дать бой россиянке в Токио, если, конечно, Ласицкене там ввиду российских допинговых санкций выступит.
6. Отть Тянак - чемпион мира по ралли
Уже перед началом сезона СМИ, как эстонские, так и европейские, начали прочить уроженца Сааремаа в чемпионы мира 2019 года. Совпало в этом году много: слабость "Ситроена", пресыщенность титулами Себастьяна Ожье, не совсем удачная машина Тьерри Нойвиля, да и сам Тянак, если быть честным, провел сверхстабильный сезон. До этого сезона у Оття среди фанатов была репутация специалиста по виртуозным вылетам с трасс, но единственная неудача у Тянака произошла в этом сезоне только на ралли Турции. "Тойота" подготовила в этом году быструю машину, Тянак с первых гонок поймал кураж и за один этап до конца сезона, на Ралли Каталонии, завоевал титул чемпиона мира.
После окончания сезона Тянак, получавший зарплату в несколько раз меньше Ожье и Нойвиля, попросил прибавки к жалованию, а получив отказ, ударил по рукам с "Хендай". Этот ход Тянака послал раллийный мир в нокаут: Ожье перешел на вакантное место лид-пилота в "Тойоту", а оставшийся без франшизы "Ситроен" объявил, что уходит из ралли. Таким образом следующий сезон Кубок конструкторов разыграют между собой только две команды. Больше всех пострадал от перехода Тянака Эсапекка Лаппи: финн перед началом сезона-2019 сменил "Тойоту" на "Ситроен", а теперь остался вообще без команды.
7. Борьба - наш олимпийский вид спорта
Две бронзы завоевали наши борцы Хейки Наби и Эпп Мяэ на чемпионате Европы по борьбе, прошедшем в Казахстане. Эпп Мяэ также завоевала бронзу на Европейских играх в Минске. Мяэ можно по праву признать лучшей спортсменкой Эстонии, да простят нас Келли Сильдару и Анетт Контавейт, но именно 27-летняя уроженка Раквере в этом году добилась потрясающего прогресса, и будем надеяться, что форму Эпп сохранит до Олимпиады в Токио и постарается завоевать для нас первую в истории медаль в женской вольной борьбе. От Хейки Наби в Токио мы ждем повторения подвигов лондонской Олимпиады - серебряной медали.
8. Дорогу молодым
Ни Алина Загитова, ни Евгения Медведева с Рикой Кихира не могут ничего противопоставить 15-летним Анне Щербаковой, Александре Трусовой и 16-летней Алине Косторной. Подопечные Тутберидзе глазом не моргнув прыгают рекордные четверные прыжки, переписывают рекорды в коротких и произвольных программах, а примы вчерашнего дня постепенно начинают сходить со сцены - первой о паузе в карьере заявила Алина Загитова, а пару дней назад Евгения Медведева, шедшая пятой после короткой программы на чемпионате России, отказалась от продолжения борьбы.
На чемпионате Европы трио российских подопечных Тутберидзе могут занять весь пьедестал почета, что станет еще одним рекордом российского фигурного катания.
9. "Ливерпуль" - лучшая команда мира
Лишь одно поражение в матчах АПЛ в 2019 году, 13-очковое преимущество в сезоне АПЛ 2019-2020, Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, золото клубного чемпионата мира - все это парни Юргена Клоппа завоевали в уходящем году. Кроме этого "Ливерпуль" стал жертвой календаря английского футбола: из-за занятости основного состава на клубном ЧМ, в кубке Англии мерсисайдцев представлял молодежный состав команды, проигравший 0:5 "Астон Вилле".
"Ливерпуль" в 2019 году - это суперзащитная линия, где работает непроходимый Вирджил ван Дейк, атака во главе с Мохамедом Салахом, тренерский штаб во главе с Юргеном Клоппом.
"Красные" не побеждали в чемпионате Англии с 1990 года и есть все основания говорить о том, что даже если "Ливерпуль" сбавит обороты, то титул у него отнять будет крайне сложно, а если у подопечных Клоппа хватит сил, то и седьмой в истории Кубок чемпионов такому "Ливерпулю" очень даже по силам.