Управа района Кесклинн призывает вместо запуска фейерверков сделать доброе дело

«У нашей благотворительной кампании, как и в прошлые годы две цели: сохранить окружающую среду и поддержать нуждающихся в помощи. Во-первых, мы призываем отказаться от запуска фейерверков, так как от них могут пострадать люди, и они травмируют животных. Фейерверки также плохо влияют на окружающую среду, так как зачастую мусор от них не убирают. Проблема заключается даже не в фейерверках как таковых, а в том, что их запускают около жилых домов на протяжении всего декабря. Гораздо лучше не тратить деньги на пиротехнику, а пожертвовать их фонду Таллиннской детской больницы для приобретения детского реанимобиля», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.