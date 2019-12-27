Картина дня: авиакатастрофа в Казахстане, домогательства в автошколе и отказ Ратаса идти на президентский прием

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, упал на землю за пределами аэропорта. Читать далее...

Домогательства в автошколе: со слезами на глазах и рукой инструктора на коленке

Когда девушки отправляются в автошколу, обычно они больше всего боятся гнева инструктора, а в итоге становятся жертвами сексуальных домогательств. Читать далее...

Прогноз: квартиры станут все меньше, а цены - все больше

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, ожидается, что в Таллинне и его окрестностях цены на недвижимость продолжат расти и в следующем году. Читать далее...

На президентский прием в феврале 2020 года Юри Ратас не пойдет

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил в итоговом интервью телеканалу ETV+, что не пойдет на президентский прием в честь Дня независимости, поскольку в феврале собирается отдохнуть с семьей. Читать далее...

Рыйвас: игнорируя президентский прием, Ратас ставит себя в один ряд с Сависааром и Хельме

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас (Партия реформ) объяснил намерение нынешнего руководителя правительства Юри Ратаса (Центристская партия) проигнорировать президентский прием по случаю очередной годовщины Эстонской Республики разочарованием политика в главе государства. Читать далее...

Нашедшая пропавшую женщину: внутренний голос сказал мне, что поиски увенчаются успехом

Добровольцы, нашедшие пропавшую неделю назад женщину, сказали, что это было настоящим рождественским чудом. Им было сложно описать словами радость, которую они испытали, когда нашли ее живой. Читать далее...

Фирма Eesti Post объявила об отставке своего финансового директора

Совет государственной компании Eesti Post отправил в отставку члена правления и финансового директора предприятия Яана Сильдама. Читать далее...

Жителей Эстонии ждет зимняя идиллия

Характер погоды принял более зимний облик. Область высокого давления со Скандинавии приблизилась к Прибалтике и погода стала менее облачной и с меньшей вероятностью осадков. Читать далее...

Управа района Кесклинн призывает вместо запуска фейерверков сделать доброе дело

В рамках благотворительной кампании «Сложно жить без фейерверка? Жить без реанимобиля невозможно!» Управа района Кесклинн призывает вместо покупки фейерверков пожертвовать деньги на реанимобиль для детской больницы. Читать далее...

«Беллинсгаузен» на Фолклендах: ни китов, ни подводных лодок

Яхта «Адмирал Беллинсгаузен», борясь с огромными волнами, швыряющими ее, как щепку, достигла Фолклендских островов. Читать далее...

Грипп начал распространяться по разным уездам Эстонии