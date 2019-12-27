«Беллинсгаузен» на Фолклендах: ни китов, ни подводных лодок

Переход Пуэрто-Мадрин – Порт-Стэнли

Наш путь начался от аргентинского побережья, из залива Гольфо-Нуэво. Это место известно двумя вещами. Во-первых, здесь есть теоретическая возможность понаблюдать за китами. Во-вторых, здесь есть теоретическая возможность понаблюдать за аргентинскими подводными лодками. Да будет сразу сказано, что мы не встретили ни тех, ни других.

Пуэрто-Мадрин – городок, насчитывающий менее 100 000 жителей, который как раз и живет в основном за счет туристов, приезжающих посмотреть на китов.

В Пуэрто-Мадрине к нашей команде присоединились академик Маарья Круусмаа, морской спасатель Меэлис Тинт и певец Ярек Касар.

Мы подняли свой якорь с песчаного дна напротив городка, и начался морской переход до Фолклендов длиной в 630 миль. Поскольку нашей следующей целью был аргентинский город Ушуайя, чтобы нас в него впустили, мы должны были получить от Аргентины отдельное разрешение на посещение Фолклендских, или же, на аргентинский манер, Мальвинских островов. Как известно, Аргентина считает, что острова принадлежат ей, а британцев называет оккупантами.

Почти четырехдневный переход проходил спокойно, не считая того, что временами судно раскачивалось при боковом волнении так сильно, что было трудно удержаться в своей койке, а температура воды и воздуха за окном уже ниже десяти градусов.

Ледяное дыхание Антарктиды уже слегка ощущается.

Некоторые, во главе с директором Морского музея Урмасом Дресеном, открыли в себе природного фотографа и часами снимали на корме альбатросов и буревестников. В Порте-Стэнли мы останемся минимум на два дня, поскольку к нам приближается мощный циклон, внутри которого лучше не оказываться, а лучше переждать его в порту.

Тийт Пруули