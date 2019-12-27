Метлев на угрозы Матвиенко в адрес Эстонии: не обижайтесь, приезжайте к нам и учитесь свободе прессы

Метлев обратил в письме внимание Матвиенко на серьезные нарушения свободы СМИ в России и нападения на журналистов, а также призвал ее не обижаться, а приехать в Эстонию, чтобы поучиться местному опыту обеспечения свободы прессы.

Уважаемая Валентина Ивановна Матвиенко!

Призываю Вас прекратить угрозы в адрес Эстонии в связи с применением на нашей территории санкций ЕC в отношении пропагандистского медиа-агентства "Россия Сегодня".

Некоторые факты не помешает Вам напомнить, раз уж Вы упомянули о свободе прессы.

Россия занимает в международном рейтинге свободы прессы 149-е место из 180-ти. Независимая организация «Репортеры без границ» оценивает ситуацию со свободой журналистики в Вашей стране как «сложную». В России регулярно нападают на журналистов, что часто оканчивается смертью. По данным мониторинга «Фонда защиты гласности» с 2014 года, когда в связи с аннексией Крыма в России произошло ужесточение травли инакомыслия, зафиксировано достоверно 350 случаев нападения на журналистов, погибло 19 журналистов и было замечено более 150 попыток цензуры. В России не обеспечена физическая безопасность и профессиональная свобода независимых журналистов.

Эстония занимает в упомянутом рейтинге 11-е место и принадлежит к группе наиболее свободных скандинавских и Западно-Европейских стран. Наше законодательство и общественная культура исключают репрессии против журналистов и они не должны всерьез беспокоиться за свою жизнь.

О «Спутнике». Этот портал является частью государственного медиа-агентства «Россия Сегодня», чей руководитель Дмитрий Киселев санкционирован европейским сообществом за организацию пропагандистской поддержки нарушения территориальной целостности Украины. Таким образом, санкции могут распространяться на подконтрольные ему ресурсы. Кремль сознательно пошел в 2014 году на агрессию – миритесь с последствиями в виде санкций и не обижайтесь понапрасну.

Кроме того, «Россия Сегодня» является методом отъема денег у российского налогоплательщика. Эти средства идут на дезинформацию и подрыв общественного равновесия в иностранных обществах, хоть и делается это бездарно - затребуйте у них цифры посещения портала и все станет ясно.

За последние годы на деятельность «России Сегодня» были потрачены десятки миллиардов рублей, под чем Вы поставили свою подпись в качестве руководителя верхней палаты парламента России.

Я не гражданин России, но мне по-человечески искренне жаль миллионы россиян, которые из-за разрастающегося и прожорливого агитационного отдела недополучают социальную помощь. Распустить армию нахлебников «Спутника» - это отстроить множество школ и социальных центров. По «Первому каналу» российскому народу об этих «инвестициях» в пропаганду не рассказывают – стыдно!

В своем заявлении Вы сказали, что «больше мириться с притеснением наших СМИ недопустимо, эти меры будут чувствительными".

Будучи представителем недемократического режима, Вы читаете нравоучения демократической Эстонии на тему свободы прессы, что сравнимо с глубоким раздвоением личности.

Ваша политическая система, не считающаяся со свободным человеком, уже давно сломала об колено все независимые журналистские коллективы России и подчинило распоряжениям администрации президента практически все СМИ. Свободных блогеров наказывают по надуманным обвинениям, если журналисты сотрудничают с иностранными коллегами – предписываете им вешать себе на лоб ярлык «иностранный агент». А помните, как разогнали в 2014 году редакцию популярного инфопортала Lenta.ru, члены которой были вынуждены эмигрировать в Латвию?